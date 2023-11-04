الزمالك على خط النار.. الخسارة من زد تربك حسابات الفريق.. اقتراب رحيل أوسوريو.. إدارة الأبيض تبحث عن البديل في اجتماع الغد.. وكواليس خروج فتوح من المعسكر

الزمالك، يعيش نادي الزمالك حالة من عدم الاستقرار داخل الفريق خاصة بعد تلقيه خسارة ثانية على التوالي في بطولة الدوري أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

مصير اوسوريو مع الزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الخسارة من زد، خاصة أنها الهزيمة الثانية على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال المصدر إن مجلس إدارة الزمالك لن يأخذ قرارات سريعة بعد خسارة مباراة أو مبارتين في بطولة الدوري.

وأشار المصدر أن هناك اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك يوم الأحد القادم سيتم فيه مناقشة مصير أوسوريو مع الفريق وحتى اللحظة لم يتحدث مجلس الإدارة عن مصير أوسوريو في الأساس.

وكشفت تقارير اعلامية ان رحيل اوسوريو مسألة وقت وان ادارة الزمالك تبحث التعاقد مع جروس.

أحم د فتوح

وكشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ألقى المحاضرة الفنية على اللاعبين عقب تناول وجبة العشاء ليلة مباراة زد وبعدها صعد الجميع إلى الغرف الخاصة بهم.

وأضاف: «مدير الكرة بالفريق عبد الواحد السيد استدعى أمن الفندق وقام بمراجعة كاميرات المراقبة وتأكد من مغادرة الثلاثي للمعسكر، وبعد منتصف الليل عاد الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري إليه بعد مكالمة مع مدير الكرة، ولم يعد أحمد فتوح واستمر خارج المعسكر».

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الزمالك استبعاد الثلاثي من القائمة التي شاركت في مباراة أمس أمام زد مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة ورفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي من أجل بت مجلس الإدارة وإدارة الكرة في الأمر.

خوان كارلوس أوسوريو

وتقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتذار لجماهير الأبيض بعد الخسارة من فريق زد اليوم في الدوري، خاصة وأنه ليس من الطبيعي أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة لأن المنافس يجيد اللعب على الدفاع والتحولات الهجومية وأقدم التهنئة للمنافس".

وأضاف: " نستعد للمباراة قبلها بـ4 أيام ونضع الخطة المناسبة وكان هناك 3 لاعبين كانوا سيتواجدون في التشكيل الأساسي للقاء اليوم ولكنهم لم يشاركون".

وقال أوسوريو:" الزمالك سنحت له فرص للتسجيل في الشوط الأول وإذا كان الجزيري سجل الفرصة الثانية التي سنحت له فأعتقد أن الفريق كان سيقتل اللقاء، وعلينا أن نغلق ملف مباراة اليوم ونستعد للقاء بيراميدز في الكأس".

وتابع المدير الفني:" لعبنا 6 مباريات فقط في الدوري ونحاول أن نتحسن وسنقاتل على الدوري وهناك العديد من المباريات التي يسعى الفريق للفوز فيها".

وعلق أوسوريو على خروج فتوح وصبحي والزناري من قائمة لقاء اليوم:" موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادي، وهم لاعبين أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادي، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

وأكد المدير الفني أنه لن يغير طريقة اللعب وشدد على أنه يلعب للهجوم، موضحا أنه لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال 7 أشهر قضاها مع الفريق بالرغم من طلبه ضم مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح.

وشدد أوسوريو على أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق، موضحا أنه يعطي 100% من مجهوده مع الفريق في الفترة الحالية.

وحقق فريق زد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري قبل مواجهة اليوم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.