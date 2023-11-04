مضاه بدون علمه، نص أقوال دفاع حلمي بكر في اتهامه لمدير أعماله بالاستيلاء على 2 مليون (مستند) (خاص)

استمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامى سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصر، وحصلت فيتو علي نص تلك الأقوال.

س: ما طبيعة شكواك؟

ج: تضرر موكلي من المدعو نور.أ والذى كان يعمل مدير أعماله وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على موكله والاستيلاء على مبلغ اثنان مليون ومائتان وثمانون الف جنيها مصريا بعد ايهامه بربط المبلغ المالى خاصته في بنك سى اى بى والذي يقدر بحوالي اثنان مليون واربعمائة الف جنيها بشهاده ۱۸ بالمانة وحضر احد موظفى البنك واخذ توقيع موكله بالشقه سكنه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص وحضر لاثبات الواقعه واتخاذ اللازم قانونا.

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س: ما هي الطرق الاحتيالية التي اتاها المشكو فى حقه وتمكن بواسطتها من الاستيلاء على الأموال؟

ج:هو ايهام موكلي بربط المبلغ الخاص به وهو اثنان مليون وواربعمائة الف جنيها مصريا ببنك سي اي بی. بشهادة 18 بالمائة وعقب قام بعمل قرض شخصي وتحويله لحسابه الخاص

أقوال محامي المجني عليه

س: على أي أساس قمت بتسليم المشكو فى حقه ؟

ج: لربط المبلغ الخاص بمولى بينك بي اي بي بشهادة 18 بالمائه

س: ما هو إجمالي المبلغ الذى استولى عليه المشكو فى حقه؟

ج: هو مبلغ اثنان مليون ومائتان مانتان وثمانون ألف جنيها مصريا

س: هل تتهم المشكو فى حقه بشي ؟

ج: اتهمه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على المبلغ المالى

س: هل يوجد شهود علي الواقعة؟

ج: لا

وكشف دفاع الموسيقار حلمى بكر أن المتهم ادعي أنه حصل علي تلك الأموال مقابل إعطاء المجني عليه شقة سكنية ولكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أنه اخذ تلك الأموال لحسابه ونصب علي الموسيقار، كما أنه جعله يوقع علي المستند بدون علمه، قائلًا "مضاه علي المستند بدون علمه"، وجه له جنحة النصب والاحتيال.

النصب علي الموسيقار حلمى بكر

تحرير محضر بالنصب والاحتيال ضد مدير أعمال حلمي بكر

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر حرر بلاغا يحمل أحوال رقم ۲۳۰۳۰ جنح يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيها مصر.



اتهم البلاغ المشكو في حقه والذي كان يعمل مدير اعمال لموكله الموسيقار حلمى بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري بعد ايهامه يربط المبلغ المالى خاصته في بنك في أحد البنوك بشهادة 18 بالمائة وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.