حقوق الإنسان بالبرلمان: توثيق جرائم الاحتلال للتاريخ قبل محاكمتهم جنائيا

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الإثنين، اجتماعا لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات الجرائم الإسرائيلية للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشان مصر في التقارير الدولية وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

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رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب

أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تلقيه إسهامات وتوثيقات علي مدار الأيام الأربع الماضية من مؤسسات المجتمع المدني المصرية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والذي سيتم تضمينه في الملف المزمع إعداده في هذا الصدد.



وأكد "رضوان" أن ما يحدث بقطاع غزة هو جريمة حرب طبقا لمواد القانون الإنساني الدولي والذي يعرف أيضًا بقانون النزاعات المسلحة وفقًا للأمم المتحدة، ومعاهدات جينيف الأربعة، مشيرًا إلي أن تأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا للحد من هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان.



وقال "رضوان": إنه بالرغم من إدانة غالبية دول العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لأفعال الكيان الصهيوني المشينة، وكافة المطالبات بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تعد إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بمنتهي الوحشية والعنف باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، إلا ان هذا الكيان الغاشم يضرب بكل هذا عرض الحائط.



واستعرض "رضوان" في نقاط ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال عنف ودمار خلال الأسابيع الماضية، فوفقا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية عن الفترة من 7 إلى 26 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء حتى يوم 26/10/2023 7028 شهيد منهم 2913 طفل و4115 من البالغين، في حين بلغ إجمالي الشهداء حسب الجنس 3129 أنثى و3899 ذكر, كما بلغ عدد مجهولي الهوية 281 من جملة الشهداء المسجلين، حيث لا يشمل هذا التقرير المفقودين تحت الأنقاض، والأشخاص الذين تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات ولم يتم تسجيلهم، وعليه فإن العدد الفعلي أعلى من العدد المرصود في هذا التقرير بمئات الشهداء.

- قصف ساحة مستشفى المعمداني في حي الزيتون (جنوب قطاع غزة)، والذي أسفر عنه مقتل 471 شهيدا، وخروج 12 مستشفى و32 مركزًا صحيًا عن الخدمة مع توقع خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاذ الوقود، وقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي والذي أنشئ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إذ تعرض لأضرار جزئية جعلته غير قادر على أداء مهامه بصورة طبيعية.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة



ويوضح "رضوان" أنه وفقا للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تضررت 160 مدرسة، 19 منها خرجت كليًا عن الخدمة خلال الحرب الحالية، والرقم يتجه نحو الصعود.

-​تضرر 40 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، مشيرا إلي دور العبادة لم تنجوا من القصف حيث تم قصف مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، والذي يرفع حصيلة المساجد المدمَّرة إلى 32 مسجد منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس والذي أسفر عنه مقتل 19 مسيحيًا.



ولفت "رضوان" إلي أنه وفقا للتقرير الصادر عن "أونروا"، فقد تم قتل 53 موظف من موظفي الأونروا منذ السابع من أكتوبر إلى الآن.

-​هناك حوالي 640,000 نازح داخليًا يقيمون في 150 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة، وبسبب ظروف الاكتظاظ ومحدودية توافر المساعدات تفاقمت مخاطر الحماية والصح، و​قتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.

واستطرد "رضوان" مستعرضا ما تضمنه تقرير " الأونروا" أنه لا يزال الوقود أحد أكثر الاحتياجات إلحاحا مع قرب نفاد المخزونات الحالية، مما يؤدي لإجبارهم على إيقاف الخدمات الإنسانية الحيوية، ويواصل النازحون الجدد الوصول إلى ملاجئ الأونروا، إلا أن المرافق الحالية تعمل بما يتجاوز قدراتها الاستيعابية ويضطر العديد من النازحين داخليا إلى النوم في الشوارع لأن البنية التحتية الحالية مكتظة.



ونوه "رضوان" إلى أن ما حدث علي مرئ ومسمع المجتمع الدولي، دون أن يتحرك ساكنا.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مهمتنا في إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت سهلة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة، مضيفة، ونحن نقول، ليس غزة فقط بل في فلسطين.

وأضافت خطاب خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم،: آن الأوان أن تنفذ المنظمات الدولية ما تدعو إليه مرارا وتكرار، بشأن حقوق الإنسان.

وتابع خطاب،: سلطات الاحتلال قامت بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي، حيث تم انتهاك جميع العهود والاتفاقيات الدولية

وأضافت، آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تلك الجرائم.

وأكدت جاهزية المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم ملف كامل بالانتهاكات الإسرائيلية.

توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي للتاريخ قبل تقديمهم للمحاكمة





قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية بما يتم من حرب ضد الإنسانية.



وتابع أبو العلا، التوثيق له رؤية وهدف، داعيا لمشاركة الجميع في توثيق جرائم الاحتلال من أجل التاريخ، قبل أن يكون بهدف تقديم هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد أبو العلا علي ضرورة أن يشمل التوثيق جرائم الاحتلال قبل ٧ أكتوبر أيضا والا يكتفي بجرائمه الحالية بعد ٧ أكتوبر.



وأضاف، كذلك طريقة التوثيق لابد أن تتضمن وسائل وأشكال ملموسة مثل فيديوهات والشهادة الحية من المصابين وأهالي الضحايا، وذلك بهدف اكتمال التوثيق لتقديم ملف كامل للمحكمة الجنائية الدولية.



وقال،: علينا ألا نتعشم في الآخرين، فما رأيناها من العالم البربري العنصري، يجعلنا ندرك أن هذا الابن المدلل يمثل لوبى صهيوني بالغرب

وتابع، علينا أن نوثق كلجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تلك الجرائم، لنستطيع استقبال تلك الشهادات لمساعدة الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة وحرمان من دواء، مضيفا، واجبنا تقديم هؤلاء للمحاكمة أو على الأقل للتاريخ.

التواصل مع الإعلام الخارجي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية



قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث من انتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أمر كارثي، ولا يجوز التعامل معه بمكيالين مثلما يتم حاليا من المجتمع الغربي.

وأكدت سليم خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،

ضرورة توثيق تلك الانتهاكات، واقترحت توجيه دعوة لبرلمانات العالم، للاستماع إلي رأيهم فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وإبادة

وشددت عضو مجلس النواب علي ضرورة قيادة الأمر إعلاميا، من خلال التواصل مع الإعلام الخارجي، ومشاركة المنظمات المصرية في ذلك الدور، من أجل تحقيق العدالة في التغطية الإعلامية لما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين

ووجهت سليم، تساؤل عما سيحدث حال منع الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية من الدخول لاستبيان ما يحدث من انتهاكات.

ومن جانبه رد المحامي الحقوقي أحمد راغب، أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ملف كامل مفتوح أمامها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، وان منع دخول أعضاء المحكمة للوقوف علي تلك الانتهاكات سوف يزيد من مسئولية الاحتلال عن تلك الجرائم

وتابع، سلطات الاحتلال الإسرائيلي في خصومة شديدة مع الأمم المتحدة، حيث تنظر الأمم المتحدة له بانه خارج عن القانون.



ويشارك في الاجتماع، كلًا من المجلس القومي لحقوق الانسان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالي (المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.



كما دعت اللجنة البرلمانية، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.