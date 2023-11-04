بمعنويات مرتفعة، الجونة يواجه الداخلية بالدوري المصري

الدوري المصري ، يستضيف نادي الجونة فريق الداخلية باستاد خالد بشارة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الجونة ضد الداخلية



وتنطلق المواجهة اليوم بين فريقي مباراة الجونة والداخلية في تمام الساعة الرابعة عصر، باستاد خالد بشارة في الجونة ضمن مباريات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة والداخلية



وتُذاع مباراة الجونة والداخلية عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الجونة الى مواصلة الانتصارات في الوري والتي كان آخرها الفوز على فاركو في الجولة الخامسة من المسابقة بهدف نظيف، فيما يسعى الداخلية لتحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي سلبيًا.

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ويحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة، وفاز في مباراة وخسر مثلها وتعادل في مباراتين وسجل 4 أهداف واستقبل مثلهم.

أما الداخلية، فيحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل 3 أهداف وأستقبلت شباكه 9 أهداف.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

الجمعة 3 نوفمبر 2023

سموحة ضد الاتحاد السكندري 4:00 عصرا ستاد الاسكندرية

الزمالك ضد زد 7:00 مساءا ستاد القاهرة

سيراميكا ضد بيراميدز 7:00 مساءا ستاد المقاولون

السبت 4 نوفمبر 2023

الجونة ضد الداخلية 4:00 عصرا ستاد الجونة

بلدية المحلة ضد فاركو 7:00 مساءا ستاد غزل المحلة

المقاولون ضد الأهلي 7:00 مساءا ستاد المقاولون

الأحد 5 نوفمبر 2023

الاسماعيلي ضد طلائع الجيش 4:00 عصرا ستاد الاسماعيلية

فيوتشر ضد إنبي 7:00 مساءا ستاد القاهرة

المصري ضد البنك الأهلي 7:00 مساءا ستاد برج العرب

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني علما بأن الأهلي لديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة قبل إنطلاق منافسات الجولة السادسة للبطولة.

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 9 نقاط

4- المصري 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- الاتحاد 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12- الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا 4 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط

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