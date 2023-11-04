المحلة يستضيف فاركو اليوم بالدوري المصري

الدوري المصري ، يلتقي بلدية المحلة اليوم السبت، أمام فاركو بملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة بلدية المحلة ضد فاركو في الدوري المصري



وتنطلق صافرة مباراة بلدية المحلة ضد فاركو في تمام السابعة مساء يوم السبت المقبل لحساب الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة بلدية المحلة وفاركو

ومن المقرر نقل مباراة بلدية المحلة ضد فاركو بملعب نادي غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويحتل بلدية المحلة المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، وفاز البلدية بمباراة وخسر مثلها وتعادل في مباراتين وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.

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ويسعى فاركو لاستعادة الانتصارات بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي في الجولة الرابعة، قبل أن يخسر من الجونة بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

تلقي الخسارة أمام الجونة 1-0 في الجولة الماضية فيما تأجلت مباراة بلدية المحلة مع الأهلي بالجولة ذاتها.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

الجمعة 3 نوفمبر 2023

سموحة ضد الاتحاد السكندري 4:00 عصرا ستاد الاسكندرية

الزمالك ضد زد 7:00 مساءا ستاد القاهرة

سيراميكا ضد بيراميدز 7:00 مساءا ستاد المقاولون

السبت 4 نوفمبر 2023

الجونة ضد الداخلية 4:00 عصرا ستاد الجونة

بلدية المحلة ضد فاركو 7:00 مساءا ستاد غزل المحلة

المقاولون ضد الأهلي 7:00 مساءا ستاد المقاولون

الأحد 5 نوفمبر 2023

الاسماعيلي ضد طلائع الجيش 4:00 عصرا ستاد الاسماعيلية

فيوتشر ضد إنبي 7:00 مساءا ستاد القاهرة

المصري ضد البنك الأهلي 7:00 مساءا ستاد برج العرب

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني علما بأن الأهلي لديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة قبل إنطلاق منافسات الجولة السادسة للبطولة.

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 9 نقاط

4- المصري 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- الاتحاد 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12- الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا 4 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط

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