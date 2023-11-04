السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

شويكار، رحلة دلوعة السينما من البترول والصحافة للفن، وقصة طريفة لخطبتها وزواجها من فؤاد المهندس

الفنانة الجميلة شويكار
الفنانة الجميلة شويكار فى استعراض مع فؤاد المهندس

شويكار، اسم غنى عن التعريف، رمز الدلالة والجمال  ممثلة شاملة قدمت أدوارًا ناجحة في الإذاعة والمسرح والسينما والتليفزيون، فنانة استعراضية عرفت بالممثلة الدلوعة، صاحبة كاريزما خاصة لكنها متميزة، تقول دائمًا لو لم أكن ممثلة لوددت أن أكون زوجة وأم وست بيت، رحلت عام 2020..


نظرا لجمالها زوجها أهلها مبكرا رغم سنها الصغيرة، فتزوجت شويكار من حسن نافع ولم يستمر زواجهما سوى عامين، حيث توفى زوجها بشكل مفاجئ، وترك لها ابنتها الوحيدة منة الله، وبعد وفاة زوجها عملت في شركة بترول لفترة صغيرة للغاية، حيث تقابلت في هذا التوقيت بالفنان الممثل محمود السباع الذى عرض عليها العمل بالمسرح كممثلة في فرقة أنصار التمثيل فوافقت وتركت عملها في شركة البترول، لتتعرف على عالم الفن والتمثيل الذي كانت موهبته بداخلها منذ كانت طفلة .

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صحفية تحت التمرين 

ولدت شويكار إبراهيم طوب صقال في مثل هذا اليوم عام 1938، بحي الدقي الراقي بمحافظة الجيزة لعائلة ثرية تنتمي لأصول تركية، حيث كان والدها من كبار ملاك الأراضي ومن أعيان محافظة الشرقية، درست بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية وكان من أكبر أمنيات شويكار في بداية حياتها العمل بالصحافة، وكما نشرت مجلة آخر ساعة عام 1968، أنه بعد العمل بالصحافة لمدة شهرين كصحفية تحت التمرين بمجلة آخر ساعة، وحضور اجتماعات التحرير اليومية والجرى وراء المصادر، تركت شويكار العمل فجأة واختفت، وعندما عثرت عليها المجلة بعد أيام قالت: إن حرارة الاستوديوهات أرحم ألف مرة من العمل في الصحافة.

حبى الوحيد اول افلامها 


اكتشف المخرج فطين عبد الوهاب شويكار أثناء تواجدها في نادي سبورتنج، وقدمها في أول أفلامها السينمائية "حبي الوحيد" مع عمر الشريف، لتقدم  شويكار خلال مشوارها الفني 200 فيلم و12 مسرحية، إلى جانب العديد من المسلسلات التليفزيونية والإذاعية حيث في الإذاعة عملت 14 مسلسلا منها:العتبة جزاز، شنبو في المصيدة، أنت اللي قتلت بابايا، دنيا بنت دنيا، سها هانم وغيرها وجميعها مع فؤاد المهندس.

الاستاذ فؤاد والدلوعة شويكار 

في بدايتى الفنية كان عامل الشكل والجمال الأرستقراطى مهيمنًا عليَّ بصورة كبيرة لكنى أردت توصيل فكرة أنى لست جميلة فقط لكن عندي عقل فحاولت ألا اعتمد على جمالي فكسرت مقولة إنى لا أجيد إلا أدوار بنت الذوات.

الشكرتير الفنى اول طريق المسرح 


كانت بداية شويكار المسرحية حين رشحها الفنان عبد المنعم مدبولى كوجه جديد للمشاركة في مسرحية "السكرتير الفنى"، لكن الفنان فؤاد المهندس رفضها في بداية الأمر لاعتقاده أنها لا تصلح للعمل في الأعمال الكوميدية، وكان اعتراضه عليها يكمن في مظهرها وأسلوبها، ولكنه فيما بعد اضطر للموافقة بها، وتفاجأ فيما بعد بأدائها، وشاركته للمرة الثانية في مسرحية "أنا وهو وهى"، وفى هذا العمل ظهرت شرارة الحب بينهما، وأثناء عرض المسرحية فاجأ المهندس الجميلة شويكار بطلب الزواج منها على خشبة المسرح، حيث قال لها "تتجوزيني يا بسكويتة؟

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عن البداية تقول شويكار:في بدايتى الفنية كان عامل الشكل والجمال الأرستقراطى مهيمنًا عليَّ بصورة كبيرة لكنى أردت توصيل فكرة أنى لست جميلة فقط لكن عندي عقل فحاولت ألا اعتمد على جمالي فكسرت مقولة إنى لا أجيد إلا أدوار بنت الذوات.

شويكار وفؤاد المهندس اشهر ثنائى فى المسرح والسينما 

من أشهر وأهم أفلام الثنائي فؤاد المهندس وشويكار: هارب من الزواج 1964 من إخراج حسن الصيفي، وهو الفيلم الذي تزوجا عندما انتهيا من مشهد النهاية فيه وكانت بملابس الزفاف وكان المخرج حسن الصيفي أحد الشهود على وثيقة الزواج.

 

ومن الأفلام الشهيرة للفنانة شويكار أيضًا لهذا الثنائي: اعترافات زوج، اقتلني من فضلك، إجازة بالعافية، غرام في أغسطس، أخطر رجل في العالم 1967 من إخراج نيازي مصطفى، الراجل ده هيجنني 1967 للمخرج عيسى كرامة، مراتي مجنونة مجنونة، مطاردة غرامية، أشجع رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، العتبة جزاز، فيفا زلاطا، مدرسة المراهقين،وغيرها.

شويكار صاحبة الطلة الجميلة 


استمرت شويكار بطلة في افلامها اكثر من عشر سنوات، ومع تقدم السن انتقلت شويكار الى  الأدوار الثانية واستطاعت بموهبتها وخبرتها والنضج الفني الذي اكتسبته أن تكسب هذه الأدوار البريق والتألق وتحقق بها نجومية ومن أشهر أفلامها التي قدمتها وشاركت فيها خلال هذه المرحلة الجديدة: الجبان والحب بطولة وإخراج حسن يوسف، النداهة مع المخرج حسين كمال، الكداب مع صلاح أبو سيف، الكرنك مع علي بدر خان،  دائرة الانتقام، جنس ناعم، فتاة تبحث عن الحب، السقا مات وغيرها. 

اعتزال قبل تارحيل 

 
في سنواتها الأخيرة، اعتزلت شويكار العمل الفني وجلست في بيتها، وتعليقًا على هذا قالت شويكار: إنني أريد أن أعيش ما تبقى لي من عمري في هدوء، دون ضغط عصبي وإجهاد بدني، دون أن أكون في حاجة إليه، هذا بجانب أن الأعمال التي تعرض عليَّ لا تناسبني،  وكفاية تمثيل، هاخد زمني وزمن غيري".

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الدلوعة السقا مات الجبان والحب العتبة جزاز دلوعة السينما شويكار عبد المنعم مدبولي في مثل هذا اليوم فيل قسم اللغة الفرنسية كان نادي سبورتنج

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