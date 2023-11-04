السبت 04 نوفمبر 2023
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منوعات

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

تلوث الهواء، فيتو
تلوث الهواء، فيتو

 يحذر العلماء من التعرض لجسيمات الهواء الدقيقة الملوثة، حيث ينطوي ذلك على العديد من الأضرار الصحية، لذا يعد البقاء في مأمن من تلوث الهواء أمرًا مهمًا للصحة.

ويقدمون مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكنك اتخاذها لتقليل تعرضك لتلوث الهواء، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 

أولا: مراقبة جودة الهواء

 مراقبة توقعات جودة الهواء في منطقتك، والتي غالبًا ما تكون متاحة من خلال الأخبار المحلية أو تطبيقات الطقس أو المواقع الحكومية.. ويمكن أن تساعدك هذه المعلومات في التخطيط لأنشطتك في الأيام التي تكون فيها مستويات التلوث أقل.

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ثانيا: تجنب المناطق عالية التلوث

لنحاول الابتعاد عن الأماكن التي بها مستويات عالية من تلوث الهواء، مثل المناطق الصناعية أو مناطق المرور الكثيفة أو المناطق القريبة من مواقع البناء.

ثالثا: التقليل من الملوثات الداخلية

تنبه لمصادر التلوث الداخلي، مثل أبخرة الطهي والمنظفات الكيميائية وبخاخات الأيروسول.. استخدم مراوح العادم، وافتح النوافذ، واختر منتجات التنظيف الطبيعية.

رابعا: استخدم أجهزة تنقية الهواء

يجب أن تفكر في استخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات في منزلك ومساحة العمل، للمساعدة في إزالة الملوثات من الهواء الداخلي.

خامسا: قم بتهوية منزلك

القيام بتهوية منزلك بشكل صحيح عن طريق فتح النوافذ واستخدام مراوح العادم لتدوير الهواء الخارجي النقي، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل تلوث الهواء الداخلي.

سادسا: زراعة نباتات داخلية لتنقية الهواء

 تفيد بعض النباتات المنزلية، مثل نباتات الثعبان وزنابق السلام، في تحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق امتصاص الملوثات.

سابعا: استخدم الأقنعة

خلال الأيام التي ترتفع فيها مستويات التلوث، يمكنك ارتداء أقنعة الوجه عند قضاء الوقت في الخارج، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة ذات نوعية هواء سيئة باستمرار.

ثامنا: الحد من الأنشطة الخارجية

قم بجدولة الأنشطة الخارجية خلال الأوقات التي تكون فيها جودة الهواء أفضل.. قد تكون مستويات التلوث أقل  في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.

تاسعا: تجنب التدخين

إن كنت تدخن، فكر في الإقلاع عن التدخين، لأن التدخين لا يضر بصحتك فحسب، بل يساهم أيضًا في تلوث الهواء الداخلي والخارجي.. تجنب التعرض للتدخين السلبي كذلك.

عاشرا: التقليل من استخدام المركبات الشخصية

استخدم وسائل النقل العام أو اختر المشي أو ركوب الدراجات لتقليل مساهمتك في تلوث الهواء المرتبط بحركة المرور.. إذا كنت تقود السيارة، فحافظ على سيارتك وتأكد من استيفائها لمعايير الانبعاثات.

البيئة: متابعة على مدار الساعة لإحكام السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة

دراسة تكشف تفاصيل كارثية عن تلوث الهواء في صربيا

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دراسة تكشف تفاصيل كارثية عن تلوث الهواء في صربيا

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