السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أتوبيسات مكشوفة توزع الهدايا على الأهالى فى شوارع الأقصر احتفالا بعيدها القومي

جانب من الألعاب الترفيهية
جانب من الألعاب الترفيهية للأطفال

تقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يحتفل به في الرابع من نوفمبر من كل عام والذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون". 

وأشار ألهم إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام بدء بشكل مختلف  بتنظيم يوم ترفيهي لدعم الأطفال فى حديقة الطفل لتعزيز الانتماء وحب الوطن فى قلوبهم وخروج أتوبيسات مكشوفة توزع الهديا الرمزية على الأهالى فى الشوارع، مشيدًا بذلك الدور المميز للمؤسسات لمشاركة المحافظة فى الإحتفال بعيدها القومى بطرق مبتكرة يشعر به المواطنين فى شوارع وميادين المحافظة.

Advertisements

وقد شهدت محافظة الأقصر، إنطلاق باكورة احتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة والذى يحل 4 نوفمبر من كل عام تزامنًا مع ذكرى إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى عام 1922.

وانطلقت أتوبيسات مكشوفة تقدم الأناشيد والأغانى الوطنية والأقصرية الشهيرة تجوب شوارع لتوزيع هدايا على المواطنين والأطفال في الشوارع لمشاركتهم بهجة العيد القومى.

كما شهدت المحافظة تنظيم فعاليات يومي ترفيهي لعدد كبير من الأطفال داخل حديقة الطفل بوسط مدينة الأقصر، للعمل على إدخال الفرحة عليهم وتوزيع الهدايا عليهم، لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر العيد القومي لمحافظة الأقصر فيتو محافظ الأقصر

مواد متعلقة

رياضة الأقصر تختتم المؤتمر الوطني للنشء بمركز شباب طيبة العوامية

إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية بأرمنت في الأقصر

محافظ الأقصر ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر يتابعان المشروعات الجاري تنفيذها

بعد تحريك أسعار البنزين، انتظام العمل بمحطات الوقود بمحافظة الأقصر

إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية في حملة بالأقصر

تدريبات عملية لطلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية

انطلاق تدريبات المشروع القومي للمصارعة بالأقصر

رسم علم فلسطين، ورشة بمكتبة النمسا بثقافة الأقصر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

دعم غزة يربك الوسط الفني، قصة فسخ شركة دعاية كبرى ومنصة شاهد لعقد عمرو دياب ومحمد سلام

4 نصائح من الكهرباء للتوفير بالفاتورة الكهرباء في استخدام السخان الكهربائي

أصابتها بشكل مباشر، المقاومة العراقية تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ثمن موبايل بأكتوبر

طائرة إسرائيلية تستهدف منزل إسماعيل هنية في غزة

بعد اعترافاته، حبس دجال المنصورة 4 أيام علي ذمة التحقيقات

برغم تحريم الغيبة شرعا، 6 أحوال تباح فيها وهذه هي عقوبتها

Advertisements

منوعات

المزيد

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

وزير خارجية كرواتيا يثير جدلا بمحاولته تقبيل نظيرته الألمانية بالقوة أمام الكاميرات (فيديو)

إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم تحريم الغيبة شرعا، 6 أحوال تباح فيها وهذه هي عقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية