أتوبيسات مكشوفة توزع الهدايا على الأهالى فى شوارع الأقصر احتفالا بعيدها القومي

تقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يحتفل به في الرابع من نوفمبر من كل عام والذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون".

وأشار ألهم إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام بدء بشكل مختلف بتنظيم يوم ترفيهي لدعم الأطفال فى حديقة الطفل لتعزيز الانتماء وحب الوطن فى قلوبهم وخروج أتوبيسات مكشوفة توزع الهديا الرمزية على الأهالى فى الشوارع، مشيدًا بذلك الدور المميز للمؤسسات لمشاركة المحافظة فى الإحتفال بعيدها القومى بطرق مبتكرة يشعر به المواطنين فى شوارع وميادين المحافظة.

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وقد شهدت محافظة الأقصر، إنطلاق باكورة احتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة والذى يحل 4 نوفمبر من كل عام تزامنًا مع ذكرى إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى عام 1922.

وانطلقت أتوبيسات مكشوفة تقدم الأناشيد والأغانى الوطنية والأقصرية الشهيرة تجوب شوارع لتوزيع هدايا على المواطنين والأطفال في الشوارع لمشاركتهم بهجة العيد القومى.

كما شهدت المحافظة تنظيم فعاليات يومي ترفيهي لعدد كبير من الأطفال داخل حديقة الطفل بوسط مدينة الأقصر، للعمل على إدخال الفرحة عليهم وتوزيع الهدايا عليهم، لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.

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