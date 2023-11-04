السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

أخبار الأهلى، كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مباراة المقاولون العرب

كولر، فيتو
كولر، فيتو

 

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

محاضرة ختامية من كولر للاعبى الأهلى استعدادا لمباراة المقاولون العرب

 

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر  لخوض مباراة المقاولون العرب في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024 والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

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ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، وذلك من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة التاسعة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى عن مباراة المقاولون العرب

 

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  استبعاد   محمد الشناوي، حسين الشحات، علي معلول، أكرم توفيق ومراون عطيه ومعتز محمد ومحمد زعلوك كريم من مباراة المقاولون العرب.

كما يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب  كلا من  محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف وعمرو والسولية ورضا سليم ومحمود متولى للإصابة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة المقاولون العرب بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: كريم الدبيس- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- أليو ديانج- إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- صلاح محسن- بيرسي تاو.

 

 

 

 

 

اخر مباراة للأهلى تحت صافرة ابراهيم نور الدين

 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة   الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق المقاولون العرب إلى حكم الساحة ابراهيم نور الدين في لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالى الذى سوف يقام مساء اليوم الأحد على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

 

-إبراهيم نور الدين- حكم ساحة

-شريف عبدالله - حكم مساعد أول

- وائل شعبان- حكم مساعد ثانى

 

-محمود وفا- حكم رابع

-محمود بسيوني- حكم فيديو VAR

-صبحي العمراوي- حكم مساعد فيديو VAR 

 

وكانت آخر مباراة للاهلى تحت صافرة ابراهيم نور الدين أمام فريق سيراميكا كيلوباترا في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

 

واجماليا أدار ابراهيم نور الدين 38 مباراة للأهلى حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 29 مباراة وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب

 

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتذاع مباراة الأهلى والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

 

 

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