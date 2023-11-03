مواعيد مباريات اليوم الجمعة، أبرزها الزمالك ضد زد

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات الأوروبية والعربية وأبرزها الزمالك ضد زد وسيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز.

الدوري المصري الممتاز

سموحة ضد الاتحاد السكندري 4:00 عصرا

الزمالك ضد زد 7:00 مساءا

سيراميكا ضد بيراميدز 7:00 مساءا

الدوري الاسباني

لاس بالماس ضد أتلتيكو مدريد 10:00 مساءا

الدوري السعودي

الطائي ضد الفيحاء 5:00 مساءا

الفتح ضد الهلال 5:00 مساءا

الشباب ضد اتحاد جدة 8:00 مساءا

Advertisements

الدوري الايطالي

بولونيا ضد لاتسيو 9:45 مساءا

الدوري الألماني

دارمشتات ضد بوخوم 9:30 مساءا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد مونبيليه 10:00 مساءا

الدوري التركي

جالاتا سراي ضد قاسم باشا 7:00 مساءا

الدوري المغربي

الشباب الرياضي السالمي ضد شباب المحمدية 9:30 مساءا

الدوري البرتغالي

بورتو ضد إستوريل 10:15 مساءا

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري ضد الشمال 4:30 مساءا

الوكرة ضد نادي قطر 4:30 مساءا

الغرافة ضد العربي 6:30 مساءا

الدوري الاماراتي

نادي الامارات ضد حتا 2:45 عصرا

النصر ضد البطائح 2:45 عصرا

اتحاد كلباء ضد شباب الأهلي 5:30 مساءا

وتنطلق اليوم الجمعة، مواجهات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات يأتي على رأسها الزمالك ضد زد وديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا مع بيراميدز.

ويشهد اليوم الثاني من مواجهات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها السبت المقبل عودة النادي الأهلي لمنافسات البطولة المحلية بمواجهة المقاولون العرب بعد تأجيل مواجهتي الأحمر أمام الجونة وبلدية المحلة بسبب المشاركة في دوري السوبر الأفريقي والذي ودع الأهلي منافساتها مؤخرا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ويشهد اليوم الأخير المقرر له الأحد من منافسات الدوري الممتاز، ثلاث مواجهات قوية بين الاسماعيلي مع طلائع الجيش، وفيوتشر مع إنبي، والمصري مع البنك الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز



الجمعة 3 نوفمبر 2023

سموحة ضد الاتحاد السكندري 4:00 عصرا ستاد الاسكندرية

الزمالك ضد زد 7:00 مساء ستاد القاهرة

سيراميكا ضد بيراميدز 7:00 مساء ستاد المقاولون

السبت 4 نوفمبر 2023

الجونة ضد الداخلية 4:00 عصرا ستاد الجونة

بلدية المحلة ضد فاركو 7:00 مساء ستاد غزل المحلة

المقاولون ضد الأهلي 7:00 مساء ستاد المقاولون

الأحد 5 نوفمبر 2023



الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 4:00 عصرا ستاد الاسماعيلية

فيوتشر ضد إنبي 7:00 مساء ستاد القاهرة

المصري ضد البنك الأهلي 7:00 مساء ستاد برج العرب