الخريطة الكاملة لتلاوات المصحف المرتل والمجود بإذاعة القرآن الكريم

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات المصحف المرتل والقرآن المجود اليوم السبت 20 ربيع آخر 1445 هجرية.

ونستعرض الخريطة الكاملة.

تلاوات القرآن المجود يوم السبت 20 ربيع آخر 1445 هجرية

ويستهل تلاوات القرآن المجود اليوم السبت في تمام الساعة الـ 6:40 (ص) بتلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة يوسف 5ق.

يليه فى تمام الـ 00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي النور وقصار السور يونس 30ق.



ثم يعقبه فى الـ 00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سور الزخرف - الدخان - القدر 30ق.

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ثم في الـ 44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة العنكبوت 15ق.



يليه في الـ 43: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الله شلبي وما تيسر من سورة الإسراء 30ق.





ويبدأ في الـ 57: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ حجاج الهنداوي وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق.



ثم في الواحدة و22 دقيقة (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ السعيد فيصل وما تيسر من سورة المائدة 15ق.



ثم يبدأ في الرابعة و7 دقائق (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة آل عمران 10ق.



يليه في الرابعة و20 دقائق (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورة الفرقان 30ق.



يليه في الخامسة و11 دقائق ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الواحد زكي راضي وما تيسر من سورة النساء 30ق



ثم في الخامسة و45 دقائق ( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة البقرة 24ق.



يليه في السادسة ونصف م (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة المؤمنون 30ق.



ثم في السابعة و45 دقيقة (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتي الحديد- المجادلة 15ق.



يليه في الساعة الثامنة و45 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.





ويبدأ في التاسعة و15 دقيقة (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سور المطففين وقصار السور وفاتحه الكتاب وأول البقرة 45



ثم في الـ 15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبو العينين شعيشع وماتيسر من سورتي آل عمران- الرحمن 4ق



يليه في الـ 15: 12 (قرآن بعد السهرة) تلاوة للشيخ فتحي المليجي.



ثم فى الـ 01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدني وما تيسر من سورة النساء 15ق.



يعقبه فى الـ 02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد فكري الملاح

وما تيسر من سورة الشعراء 15ق.



وتختتم قراءات القرآن المجود اليوم الجمعة فى تمام الساعة الـ 03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود علي البنا وما تيسر من سورة الزمر 10ق.



تلاوات المصحف المرتل اليوم السبت

ونستعرض التلاوات ومواقيت إذاعتها كالتالي:

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد/ ما تيسر من سورتي الأنعام- الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 08:48 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 27 ق

الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى الأعراف- الأنفال ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 12:18 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى الأنفال- التوبة ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 13:57 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 15:36 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتي التوبة / يونس ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 19:05 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى يونس- هود ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 02:43 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ماتيسر من سورتي هود - يوسف ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 03:15 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى يوسف- الرعد ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 05:23 / تلاوة للقارئ / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى إبراهيم- الحجر ومدة التلاوة / 31 ق

كما نلتقي مع فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: قالون في الساعة 20:10

- والتلاوة من سورتى هود- يوسف تسبقها تقدمة الشيخ /عبدالحكيم عبداللطيف ومدة التلاوة 29ق

أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة 01:50 تلاوة للقارئ / أحمد نعينع/ من الآية 62من سورة الزمر وحتى الآية 76من سورة غافر / 30 ق