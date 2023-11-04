السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عرض "مع الشغل والجواز" ضمن فعاليات "ليلتين" بمعهد الفنون المسرحية، اعرف الموعد

مسرحية مع الشغل والجواز،
مسرحية مع الشغل والجواز، فيتو

يقدم فريق العرض المسرحي "مع الشغل والجواز" مشاركته في فعاليات "ليلتين" والتي ينظمها المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد. 

وتعرض المسرحية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 نوفمبر الجاري، في تمام السابعة والنصف مساء.  

 

مسرحية مع الشغل والجواز

يشار إلى أن عرض مع الشغل والجواز كان قد حصد مؤخرًا جائزة ثاني أفضل عرض في مهرجان المسرح العربي بدورته التاسعة والثلاثين، والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية. 

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العرض تمثيل نغم صالح، أمير عبد الواحد، أحمد بيلا، فاتن سعيد، منار حليم، محمد قنديل جوبا، تأليف موسيقى وألحان أحمد حسني، أزياء ومكياج رحمة عمر، مهندس الصوت محمد رجب، تصميم استعراضات محمود نوح، مساعد إخراج دارين وائل، مخرج منفذ هيثم فرغلي وندى غنيم، تأليف وأشعار أحمد رجب، إخراج عبد الباري سعد. 

موعد عرض مسرحية "شدة.. سيرة الألم والحب" بمعهد الفنون المسرحية

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