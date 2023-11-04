السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار العدس اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

استقرت أسعار العدس، اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.  

سعر العدس اليوم

وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة. 

أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس في السوق المصري 

ووصلت أسعار العدس الأصفر ما بين 40 و48 جنيهًا للكيلو.

أسعار البقوليات اليوم

وارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

Advertisements

 

وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 31 و37 جنيهًا.  

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ 50 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيهًا.

تراجع فاتورة واردات مصر من العدس

وفي سياق آخر، كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023، تراجع فاتورة واردات مصر من  العدس خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس- أبريل ”. 

فاتورة الواردات خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من العدس 51 مليونًا و372 ألف دولار، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 56 مليونًا و665 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ  5 ملايين و 293 ألف دولار. 

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق

واردات مصر من العدس خلال أبريل 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد العدس خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة 14 مليونًا و354 ألف دولار، مقابل 21 مليونًا و575 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 7 ملايين و221  ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العدس سعر الفول البلدى اسعار البقوليات اليوم الوجبات المصرية الاصفر سعر العدس اليوم

مواد متعلقة

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

دعم غزة يربك الوسط الفني، قصة فسخ شركة دعاية كبرى ومنصة شاهد لعقد عمرو دياب ومحمد سلام

4 نصائح من الكهرباء للتوفير بالفاتورة الكهرباء في استخدام السخان الكهربائي

أصابتها بشكل مباشر، المقاومة العراقية تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ثمن موبايل بأكتوبر

طائرة إسرائيلية تستهدف منزل إسماعيل هنية في غزة

بعد اعترافاته، حبس دجال المنصورة 4 أيام علي ذمة التحقيقات

برغم تحريم الغيبة شرعا، 6 أحوال تباح فيها وهذه هي عقوبتها

Advertisements

منوعات

المزيد

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

وزير خارجية كرواتيا يثير جدلا بمحاولته تقبيل نظيرته الألمانية بالقوة أمام الكاميرات (فيديو)

إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم تحريم الغيبة شرعا، 6 أحوال تباح فيها وهذه هي عقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية