وزير البترول الأسبق: دعم الدولة للسولار يتجاوز الـ200 مليون جنيه يوميا

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن العالم يمر بظروف اقتصادية تستدعي الجميع أن يتكاتف لترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى أن وزارة البترول تضخ قرابة 220 مليون لتر منتجات بترولية يوميًّا، ما بين بوتاجاز وسولار وبنزين 80



وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 60% من الـ220 لترًا يوميًا منهم 120 مليون مُقابل غاز، و100 سوائل أخرى "مازوت، بوتاجاز، بنزين"، مُشيرًا إلى أن المازوت والسولار هم أعلى رقم للدعم.



وأوضح وزير البترول الأسبق: "نحن نستهلك يوميًا أكثر من 40 مليون لتر، ودعم السولار فقط يوميًّا يتجاوز الـ200 مليون جنيه، من خلال دعم المازوت.

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