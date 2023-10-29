مسابقة عمال المساجد بوزارة الأوقاف، مواعيد اختبارات المتقدمين من ذوي الإعاقة

تعقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة عمال المساجد بوزارة الأوقاف ففي مركز الإدارة العامة بالعجوزة التابع للجهاز – مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال العام سابقا- في الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر القادم للمتقدمين الأصحاء، وفي الفترة من 28 نوفمبر أيضا حتى 2 ديسمبر للمتقدمين من ذوي الإعاقة.

الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة عمال مسجد

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

Advertisements

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بضم تلك الأسئلة ضمن الأسئلة التي يقيم على أساسها الموظف، والعنصر البشري لا يوجد له أي دور في مركز تقييم القدرات والمسابقات والمركز مميكن بالكامل وجميع مراحل التقييم تتم بشكل إلكتروني» وفي الفترة الأخيرة دورًا فعالًا في اختبار المتقدمين في عدة وظائف أبرزها المتقدمين لوظائف في وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم الأخير مسابقة الـ30 ألف معلم.

مركز تقييم القدرات والمسابقات

وأنشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، كما أنشأ الجهاز المنظومة الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سبق ونشر إعلان المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.