السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حمدي عبدالعزيز: قرار السيسي بالإبقاء على سعر السولار جاء لصالح محدودي الدخل

حمدي عبدالعزيز المتحدث
حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، فيتو

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإبقاء على سعر السولار عند 8.25 جنيه، جاء لصالح محدودي الدخل.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، أن منتج السولار مهم جدا فيما يتعلق بنقل البضائع والركاب بالنسبة للنقل الجماعي والميكروباص والأتوبيس، موضحا أن الرئيس السيسي كان حريصا على تثبيت سعر السولار، بينما حدثت زيادة في أسعار البنزين، وفقًا للجنة التسعير.

Advertisements

وأشار حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الزيادات اتخذتها لجنة التسعير التلقائي، يوجد بها مسئولين من وزارتي البترول والمالية. 

ولفت إلى أن اللجنة عندما قارنت الأسعار؛ وجدت ارتفاعا في أسعار خام برنت، لأن السوق العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار، نتيجة الأحداث في غزة وروسيا وقرارات أوبك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ئيس عبدالفتاح السيسي البترول والثروة المعدنية السوق العالمي حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول لجنة التسعير التلقائى محدودى الدخل وزارة البترول

مواد متعلقة

أول تحرك برلماني بعد زيادة أسعار البنزين

نائب محافظ البحيرة: لا زيادة في أسعار المواصلات والأجرة بعد تحريك سعر البنزين

بعد زيادة البنزين، معدل شحن السيارات الكهربائية

الأكثر قراءة

سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

استبعاد الشناوي ومعلول والشحات وأكرم توفيق من قائمة الأهلي أمام المقاولون غدا

سادس دولة تعلن سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري غدا

أخبار الفن اليوم: شقيق أحمد داش يحتفل بخطبته.. وتفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

يدكِ ملطخة بالدماء، وزيرة خارجية كندا تتعرض لموقف محرج بسبب دعم الاحتلال (فيديو)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

أسبوع ممطر، خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

Advertisements

منوعات

المزيد

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

أنظمة سداد الطرح الجديد لشقق الإسكان

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري مساء الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة المجهولة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة والاستقرار الأسري

متى يتحقق وعد الله بالانتصار على اليهود؟ الشعراوي وابن باز وابن عثيمين يجيبون

أدعية مستحبة للمولود الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية