السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

نهلة الصعيدي: معاهد الأزهر تتنافس على التميز في برنامج أخ ثانٍ والرابط إنساني

الدكتورة، نهلة الصعيدي،
الدكتورة، نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر،فيتو

أكدت الدكتورة، نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، استمرار فعاليات برنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني» الذي أطلقه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، في المعاهد الأزهرية المشاركة في البرنامج

 

ويأتي ذلك عبر منهجية علمية وعملية تعزز من قدرات الطلاب ومهاراتهم الحياتية، عبر مصفوفة قيم مستمدة من وثيقة الأخوة الإنسانية والمعنية بنشر قيم الإخاء والسلام

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مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين

وأشارت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، أن البرنامج في موسمه الثاني، مطبق على(٢٠٦) إدارة بواقع (٢٠٦) معاهد على مستوى (٢٧) محافظة من محافظات الجمهورية، بواقع معهد واحد من كل إدارة تعليمية أزهرية، تابعة للمنطقة ويهدف إلى تنمية مهارات طلاب المعاهد الأزهرية، والتعرف على قيم التسامح والسلام، وتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والمعنية بنشر قيم الإخاء والمحبة والسلام حول العالم.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي إن الخطة التنفيذية للبرنامج تتضمن العديد من القيم، حيث تم تفعيل قيمة التسامح في الأسبوع الأول، بينما خصص هذا الأسبوع لتفعيل قيمة «العدالة والمساواة» بكافة المعاهد المشاركة بالبرنامج على مستوى مناطق الجمهورية، وتستعد المعاهد الأزهرية حاليًا لتفعيل القيمة الثالثة «التعاون» اعتبارًا من السبت المقبل ٤ نوفمبر وتستمر لمدة أسبوع.

المعاهد الأزهرية

وأضافت أنه تم عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بمختلف الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية، كما تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية للطلاب، بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين، التي تعكس القيم المستهدفة، فضلًا عن تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية داخل الصفوف الدراسية، تعكس أثر القيم المتناولة، وتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تناولت قيم«التسامح والعدالة والمساواة».

وبينت الدكتورة نهلة الصعيدي، أنه مع ختام فعاليات الأسبوع الأول تم تكريم (٣٠)معهدًا أزهريًا متميزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لمشاركتهم الفعالة في البرنامج في موسمه الثاني، حيث بلغ إجمالي عدد الأنشطة في الأسبوع الأول لقيمة التسامح (١٥٢٤) ما بين «أنشطة تربوية صفية، ولا صفية، وإعلام تربوي»، وسيتم الإعلان عن أسماء المعاهد المتميزة في الأسبوع الثاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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