السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح مونبلييه بثلاثية نظيفة ويتصدر مؤقتا الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

الدوري الفرنسي، اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بالجولة 11 من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

 

أهداف المباراة

سيطر لاعبو باريس سان جيرمان على مجريات شوط المباراة الأول واستطاع الكوري لي كانج إن خطف الهدف الأول في الدقيقة 10 وحاول بي إس جي خطف هدف ثانٍ لكن دون جدوي.

وأحرز راين زابري الهدف الثاني في الدقيقية 58 ثم أحرز فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقية 66 من المباراة.

 

Advertisements

 

وبهذا الفوز يعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 25 نقطة قبل مباراته أمام رين يوم الأحد، فيما يحتل مونبيليه المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة في جدول الترتيب.

 

تشكيل باريس سان جيرمان 

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي: 

 

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكريناير، موكيليلي.

خط الوسط: زئير إيمري، أوجارتي، لي كانج إن. 

خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، كولو مواني. 
 

قائمة باريس سان جيرمان

وشهدت القائمة، عودة المدافع البرازيلي ماركينيوس، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد بريست.


في المقابل، استمر غياب الإسباني ماركو أسينسيو، لعدم تعافيه من الإصابة رفقة كيمبيمبي ومينديس وكيلور نافاس ودانيلو بيريرا.

 

مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مونبلييه في الدوري

غياب اسينسو عن قائمة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الفرنسي باريس سان مبابي اخبار الرياضة أخبار الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

بعد تأجيلها بسبب الشغب، تحديد موعد مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، تأجيل مباراة مرسيليا وليون بسبب أحداث الشغب

مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد بريست في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، فوز ليل على بريست 0/1 وتعادل تولوز مع ريمس

سان جيرمان يكتسح رين بثلاثية في الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

سر مكالمة شيكابالا لـ أحمد فتوح بعد تركه معسكر الزمالك (فيديو)

إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل

هشام عبد الله يعلن الإفراج عن زوجته غادة نجيب بعد اعتقالها في تركيا

تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ بشأن ترشيد مياه الرى

سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

جاب آخره، كولر يتخذ قرارا بشأن موديست والأهلي يجهز البديل (فيديو)

مسؤول أمريكي يقيم خطاب نصر الله ومدى فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل

على غرار موسم الرياض، الإمارات تدشن مهرجان الفن الجميل بمشاركة هاني شاكر

Advertisements

منوعات

المزيد

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في مصر

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

أنظمة سداد الطرح الجديد لشقق الإسكان

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية