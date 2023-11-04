باريس سان جيرمان يكتسح مونبلييه بثلاثية نظيفة ويتصدر مؤقتا الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بالجولة 11 من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

أهداف المباراة

سيطر لاعبو باريس سان جيرمان على مجريات شوط المباراة الأول واستطاع الكوري لي كانج إن خطف الهدف الأول في الدقيقة 10 وحاول بي إس جي خطف هدف ثانٍ لكن دون جدوي.

وأحرز راين زابري الهدف الثاني في الدقيقية 58 ثم أحرز فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقية 66 من المباراة.

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وبهذا الفوز يعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 25 نقطة قبل مباراته أمام رين يوم الأحد، فيما يحتل مونبيليه المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة في جدول الترتيب.

تشكيل باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكريناير، موكيليلي.

خط الوسط: زئير إيمري، أوجارتي، لي كانج إن.

خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، كولو مواني.



قائمة باريس سان جيرمان

وشهدت القائمة، عودة المدافع البرازيلي ماركينيوس، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد بريست.



في المقابل، استمر غياب الإسباني ماركو أسينسيو، لعدم تعافيه من الإصابة رفقة كيمبيمبي ومينديس وكيلور نافاس ودانيلو بيريرا.