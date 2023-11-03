الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

غياب اسينسو عن قائمة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة مونبلييه، اليوم الجمعة، في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

قائمة باريس سان جيرمان 

وشهدت القائمة، عودة المدافع البرازيلي ماركينيوس، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد بريست.


في المقابل، استمر غياب الإسباني ماركو أسينسيو، لعدم تعافيه من الإصابة رفقة كيمبيمبي ومينديس وكيلور نافاس ودانيلو بيريرا.


وجاءت قائمة باريس كالتالي:

أشرف حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، موكيلي، تشير ندور، سولير، باركولا، لوتيلييه، زاير إيمري، سكرينيار، أرناو تيناس، كورزاوا، دوناروما

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ويحتل باريس سان جيرمان، المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يقبع مونبلييه في المرتبة 11 برصيد 11 نقطة.

ويعول إنريكي على مبابي الذي وصل للهدف رقم 251 في مسيرته مع الأندية في جميع المسابقات بواقع 27 مع موناكو و224 مع باريس سان جيرمان في أقل من 8 سنوات.

النجم الفرنسي سجل هدفين قاد بهما باريس سان جيرمان للفوز على استاد بريست بنتيجة 3-2 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ورفع مبابي رصيده التهديفي لـ 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

وظل باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس المتصدر.

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