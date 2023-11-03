أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يواصل سقوطه بالدوري.. وكولر يعلن قائمة لقاء المقاولون.. وصلاح مرشح للاعب العام في البريميرليج

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، والتي نشرها القسم الرياضي في فيتو وأبرزها:

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري، والمقرر إقامتها غدا السبت في السابعة مساء في الجولة السادسة من بطولة الدوري على استاد المقاولون العرب.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء- مصطفى مخلوف

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

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خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو – كريستو – كريم نيدفيد

خط الهجوم: أنتوني موديست - صلاح محسن.

قام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خوان كارلوس أوسوريو باستدعاء الثلاثي عبد الرحمن نفاد وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو لقائمة الفريق لخوض مباراة زد المقرر لها مساء اليوم الجمعة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك والجهاز الفني قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبي الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة زد.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن استبعاد الثلاثي جاء بسبب خروجهم من معسكر الفريق بدون الحصول على إذن ليلة أمس، وأبلغ إداري الفريق، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالأمر.

وتواصل مدير الكرة بالزمالك مع اللاعبين وعاد صبحي والزناري إلى المعسكر في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، الجمعة، مع عدم التزام فتوح.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة ورفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي من أجل بت مجلس الإدارة وإدارة الكرة في الأمر.

حقق فريق الهلال فوزا خارج الديار على الفتح بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

سيطر لاعبو الهلال على مجريات الشوط الأول وحصل الزعيم علي ركلة جزاء ترجمها الصربي ميتروفيتش لهدف في الدقيقة 5، وحاول الفريقين للوصول لمرمى الفريق الآخر لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

واستطاع سالم الدوسري خطف الهدف الثاني في الدقيقة 93 ليواصل الهلال صدارته للدوري.

الدوري المصري، حقق فريق زد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك بالضغط علي لاعبي زد ومن الجبهة اليسري استطاع ابراهيما نداي التوغل وتمرير كرة حاسمة للتونسي سيف الدين الجزيري ليترجمها بهدف للزمالك في الدقيقة 3 وتصبح النتيجة تقدم الفارس الابيض بهدف دون رد.

وأضاع سيف الجزيري فرصة هدف محقق في الدقيقة 23 تصدي لها علي لطفي، فيما تصدى عواد حارس الزمالك لفرصة هدف من مصطفى زيكو.

ترشح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز اتحاد المشجعين في إنجلترا.

ويتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري، ونجم آرسنال ساكا ولاعب نيوكاسل كيران تريبير ونجم أستون فيلا واتكينز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

محمد صلاح نافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.