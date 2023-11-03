باريس يتقدم بهدف نظيف على مونبيليه في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، انتهى الشوط الأول بتقدم فريق باريس سان جيرمان علي مونبيليه بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي تقام بالجولة 11 من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

أحداث الشوط الأول

سيطر لاعبو باريس سان جيرمان على مجريات شوط المباراة الأول واستطاع الكوري لي كانج إن من خطف الهدف الأول في الدقيقة 10 وحاول بي اس جي خطف هدف ثاني لكن دون جدوي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكريناير، موكيليلي

خط الوسط: زئير إيمري، أوجارتي، لي كانج إن

خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، كولو مواني



Advertisements

قائمة باريس سان جيرمان



وشهدت القائمة، عودة المدافع البرازيلي ماركينيوس، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد بريست.



في المقابل، استمر غياب الإسباني ماركو أسينسيو، لعدم تعافيه من الإصابة رفقة كيمبيمبي ومينديس وكيلور نافاس ودانيلو بيريرا.



وجاءت قائمة باريس كالتالي:

أشرف حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، موكيلي، تشير ندور، سولير، باركولا، لوتيلييه، زاير إيمري، سكرينيار، أرناو تيناس، كورزاوا، دوناروما

Advertisements

ويحتل باريس سان جيرمان، المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يقبع مونبلييه في المرتبة 11 برصيد 11 نقطة.

ويعول إنريكي على مبابي الذي وصل للهدف رقم 251 في مسيرته مع الأندية في جميع المسابقات بواقع 27 مع موناكو و224 مع باريس سان جيرمان في أقل من 8 سنوات.

النجم الفرنسي سجل هدفين قاد بهما باريس سان جيرمان للفوز على استاد بريست بنتيجة 3-2 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ورفع مبابي رصيده التهديفي لـ 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

وظل باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس المتصدر.