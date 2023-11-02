الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نجم الفريق

ياريس سان جيرمان،
ياريس سان جيرمان، فيتو

باريس سان جيرمان، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي  عن غياب لاعب الوسط البرتغالي، دانيلو بيريرا عن الفريق حتى انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف النادى الباريسي أن دانيلو يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليمنى، ليغيب بذلك عن 3 مباريات.

وكشف أيضا نادى باريس سان جيرمان عن غياب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لأسبوع آخر، بسبب إصابته بآلام في أسفل الظهر.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويلاحقه بريست خامس الترتيب برصيد 15 نقطة.

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وعلى صعيد آخر تحدث فيليب ديالو، رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، عن إمكانية مشاركة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في أولمبياد 2024.

موقف مبابي من أولمبياد باريس

 

 وقال ديالو لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "من واجبنا في اتحاد الكرة أن نفعل كل ما هو ممكن للحصول على أفضل اللاعبين".

وأضاف: "رؤساء الأندية مقتنعون أو سيقتنعون بأنهم يشاركون في مهمة وطنية لدعم منتخبنا، وضمان حصوله على ميدالية واحدة على الأقل".

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية خلال الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس.

وكان مبابي (24 عاما)، أكد في أبريل الماضي، أنه يتطلع للمشاركة في العرس الأولمبي، مضيفا أن القرار ليس بيده فقط.

ولا تبقى الأندية مجبرة على ترك نجومها للمشاركة في الأولمبياد، لكونها غير مدرجة في الأجندة الدولية.

كما توجد عقبة أخرى في إقامة منافسات كأس الأمم الأوروبية، صيف العام المقبل في ألمانيا، حيث ستقام المباراة النهائية يوم 14 تموز/يوليو.

ويحق لكل منتخب الاستعانة بـ3 لاعبين كبار فوق 23 عاما، في القائمة المشاركة بمنافسات كرة القدم في الأولمبياد.

 

مبابي يكشف موعد تحديد مستقبله مع باريس 

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسي أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ينوي حسم قراره الأخير بشأن إمكانية تجديد عقده، بعد انتهاء مشوار باريس في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأضافت "العلاقة بين مبابي وإدارة باريس، تحسنت كثيرا بعد صيف ساخن، بعدما رفض اللاعب، خيار تجديد التعاقد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الأخيرة".

وأشارت إلى أن مسئولي باريس أكثر هدوء بشأن الوضع، عكس الصيف الماضي، حيث أدى الخوف من فقدان اللاعب، إلى دخول النادي في أزمة قبل بداية الموسم.

ونوهت بأن "هناك أنباء حول وجود اتفاق بين مبابي وباريس، على التخلي عن جزء كبير من مكافآته المالية في الموسم الأخير من التعاقد الحالي".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

 

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