عدم اكتمال النصاب القانوني بالجمعية العمومية غير العادية بنادي سبورتنج في الإسكندرية

انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر نادي الإسكندرية الرياضي (سبورتنج)، الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ثم بدأت عملية التوقيع والتصويت لإبداء الرأي على لائحة النظام الأساسي للنادي في كشوف الأعضاء الذين لهم حق الحضور، والتي استمرت حتى الساعة السابعة مساء في عدد (۷۰) لجنة تحت إشراف قضائي.

ووجهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الشكر للدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على مجهوداتها في إدارة الجمعية العمومية غير العادية.

وفي تمام الساعة السابعة مساءً وبحصر عدد الأعضاء الذين تم توقيعهم بكشوف اجتماع الجمعية العمومية في عدد ٧٠ لجنة تبين حضور (٥٩١٤ ) عضوا من جملة الأعضاء الذين لهم حق الحضور والبالغ عددهم (٥٨٠٢٢) عضوا.

ونظرا لأن عدد الحاضرين لا يمثل صحة انعقاد الاجتماع والمحدد لصحته ٧٥٠٠ عضو وذلك طبقًا لنص المادة رقم ٢٠ من لائحة النظام الأساسي للنادي، وعليه تصبح اللائحة الاسترشادية الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 1 لسنة ٢٠١٧ هي لائحة النظام الأساسي للنادي.

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