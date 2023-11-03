ننشر توصيات اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى (صور)

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، والذى أقيم بقاعة بدمنهور، وتم خلاله مناقشة موضوعات تخص بعض الأمراض وتأثيرها علي الكلى، وشرح كيفية التعامل معها من خلال لفيف من أساتذة الكلى بالجمهورية، من جامعات مصر المختلفة.

قام بافتتاح المؤتمر الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، وسط حضور من أطباء الكلى والباطنة والعنايات المركزة وبتواجد الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية وأمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة رويدة حسنى مدير ادارة الكلى بالمديرية، والدكتور محمد عبدالسلام أخصائي الكلى، والدكتور محمد الصعيدى مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، والدكتور أحمد فتحي القريعي أستاذ أمراض الكلي بجامعة الإسكندرية ورئيس شرف المؤتمر. والدكتور كمال عكاشة أستاذ الكلي جامعة طنطا ونائب رئيس جامعة طنطا.

أوصي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة خلال المؤتمر بالمتابعة الجيدة لمرضى الكلى، وتفعيل دور عيادات أمراض الكلي بالمستشفيات.

كما أوصي المؤتمر بضرورة فهم طبيعة أمراض الكُلى المختلفة، فيما يخص تداخلها مع الأمراض الأخرى المتشعبة، مما يستلزم العمل كفريق من أجل مريض القصور الكلوي سواء كان حادًا أو مزمنًا، وكذلك استكمال تدريبات العاملين بوحدات الغسيل الكلوى، وخصوصًا فيما يخص الغسيل الكلوى للأطفال والتغذية للمرضى، واستكمال جمع البيانات الخاصة بتأثير علاجات مرضي الكلى على حالتهم الصحية وإعداد دراسة بذلك.

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