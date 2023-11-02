الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البحرين تعلن سحب سفيرها من الكيان الصهيوني وقطع العلاقات معه

سفارة اسرائيل فى
سفارة اسرائيل فى البحرين، فيتو

 أكد مجلس النواب البحريني، أن السفير الصهيوني في مملكة البحرين غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من الكيان، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني.

 

الموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية

 وذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن ذلك يأتي تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات.

 

التصعيد الصهيوني

وأكد المجلس، أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الصهيوني المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

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البحرين قطع العلاقات بين البحرين واسرائيل إسرائيل غزة

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