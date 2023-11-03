السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مباراتا الأهلي القادمتان تحددان موقف محمد هاني من معسكر المنتخب

محمد هاني ظهير النادي
محمد هاني ظهير النادي الأهلي ومنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، أصبح محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الكرة بالنادي الأهلي، مهددا بالخروج من حسابات منتخب مصر في المعسكر المقرر انطلاقه يوم 13 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهتيه أمام جيبوتي وسيراليون في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن محمد هاني أحد العناصر الهامة في الهيكل الأساسي لمنتخب مصر، لكن في حال استمر استبعاده من تشكيلة الأهلي الأساسية أمام المقاولون العرب غدا وأمام سيراميكا كليوباترا يوم 8 نوفمبر، فإن فرصة انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني ستتقلص كثيرا، وسيكون زميله أكرم توفيق الأوفر حظا للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، خاصة أن روي فيتوريا دائما يفضل اللاعب الجاهز الذي يشارك أساسيا مع ناديه محليا وإفريقيا.

وتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في مقصورة استاد القاهرة برفقة بعض أعضاء جهازه الفني المعاون، لمتابعة اللاعبين الدوليين إستعدادا لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

Advertisements

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساءا، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساءا.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، فيتو

فيتوريا يعلن قائمة المحترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة  اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبين المحترفين هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمد شريف - حمدي فتحي.

 

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول أحد يومي 8 أو 9 نوفمبر المقبل موعدا لإعلان القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، إستعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في إفتتاح تصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، 25 لاعبًا بينهم ثمانية لاعبين على الأقل.

 

موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

وحسم الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام فريق فاتح قره جمرك، في الدوري التركي.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أنه تواصل مع تريزيجيه، وأن اللاعب طمأنه على أن الإصابة بسيطة، وهي عبارة عن آلام بمعصم اليد شعر بها أثناء عملية الإحماء.

أضاف أبو العلا أنه وفقا للتشخيص المبدئي وبحسب الأشعة التي أجريت لتريزيجيه بعد المباراة، فقد تأكد أن الإصابة عبارة كدمة بسيطة في معصم اليد، ولن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، والتي سيتخللها مباراتا منتخب مصر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

 

 

منتخب مصر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم جيبوتي سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي محمد هاني أكرم توفيق

مواد متعلقة

حقيقة رفض فيتوريا ضم محمد أبو جبل لمنتخب مصر

كاف يخطر اتحاد الكرة بقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

فيتوريا يستقر على ضم أكرم توفيق لمعسكر منتخب مصر

موعد إعلان فيتوريا قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

الأكثر قراءة

سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

استبعاد الشناوي ومعلول والشحات وأكرم توفيق من قائمة الأهلي أمام المقاولون غدا

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري غدا

يدكِ ملطخة بالدماء، وزيرة خارجية كندا تتعرض لموقف محرج بسبب دعم الاحتلال (فيديو)

سادس دولة تعلن سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

مستشفى الشفاء كلمة السر، رئيس دولة الاحتلال يزعم تحديد موقع مركز قيادة حماس

مصير أوسوريو مع الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي وزد في الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

أنظمة سداد الطرح الجديد لشقق الإسكان

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري مساء الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة المجهولة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة والاستقرار الأسري

متى يتحقق وعد الله بالانتصار على اليهود؟ الشعراوي وابن باز وابن عثيمين يجيبون

أدعية مستحبة للمولود الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية