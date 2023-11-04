زي النهارده، اغتيال إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل بسبب انحيازه إلى السلام مع العرب

في مثل هذا اليوم من عام 1995، اغتيل إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، على يد اليهودي المتطرف إيجال عامير، بسبب انحيازه إلى السلام مع الفلسطينيين والعرب وإبرامه عددًا من الاتفاقيات التي تؤكد ذلك.

عن حياة ونشأة إسحاق رابين

إسحاق رابين خامس رئيس وزراء إسرائيلي، وتقلَّد هذا المنصب في فترتين؛ الأولى من 1974 إلى 1977 والثانية بدأت عام 1992 انتهت بإطلاق الرصاص عليه ومقتله في 4 نوفمبر 1995 على يد قاتل يهودي اسمه إيجال عامير، ليصبح رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي يقضي اغتيالًا.

Advertisements

وُلد إسحاق رابين في مدينة القدس إبَّان الانتداب البريطاني لفلسطين في مارس 1922، وانتقلت عائلته بعد سنة من ميلاده إلى تل أبيب، ودرس لاحقًا في المدرسة الزراعية اليهودية بالجليل.

في 1941 انضم إلى منظمة الهاجاناه الصهيونية، وأصبح من كبار قادتها، مما أدى إلى اعتقاله من قبل السلطات البريطانية في يونيو 1946.

وعندما اندلعت حرب 1948 عيِّن قائدًا لسرية «هارئيل» التي قاتلت في منطقة القدس؛ وكان أحد مهندسي ومخططي ومنفذي عملية ترحيل الفلسطينيين التي نفذتها الحركة الصهيونية على أرض فلسطين.

شارك في النكسة ـ حرب الأيام الستة ـ كما يطلق عليها في إسرائيل 1967، وبعد عام واحد فقط تقاعد من الخدمة العسكرية وانخرط في السلك الدبلوماسي كسفير لإسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

نشاط إسحاق رابين في الحياة السياسية

حصل إسحاق رابين على مقعد في الكنيست الإسرائيلي، بعد أن انضم لحزب العمل، كما عين وزيرًا للعمل في الحكومة التي ترأستها جولدا مائير.

في عام 1974 وقعت أزمة سياسية بسبب تداعيات حرب أكتوبر 1973 والمسؤول عن ضعف الجيش الإسرائيلي أمام الجيش المصري، الأمر الذي أجبر جولدا مائير على الاستقالة من منصب رئيسة الوزراء وجرى انتخاب إسحاق رابين رئيسًا لحزب العمل وخلف جولدا مائير في رئاسة الوزراء.

في عام 1992، تمكَّن رابين من الفوز بمنصب رئيس الوزراء للمرة الثانية ولعب دورًا أساسيًّا في معاهدة أوسلو للسلام التي أنجبت السلطة الفلسطينية وأعطتها السيطرة الجزئية على كل من قطاع غزة والضفَّة الغربية، وفي الفترة الثانية لرئاسة رابين للوزراء، توصلت إسرائيل إلى اتفاقية سلام مع الأردن مع اتساع كبير في بقعة المستوطنات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

حصل إسحاق رابين على جائزة نوبل للسلام عام 1994 مع كل من ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية وشيمون بيريز وزير خارجيته.

كواليس اغتيال إسحاق رابين

وفي 4 نوفمبر 1995، وخلال مهرجان خطابي مؤيد للسلام بمدينة تل أبيب، أقدم اليهودي المتطرف إيجال عامير على إطلاق النار على إسحق رابين، وكانت الإصابة مميتة اعتراضًا على اتفاقيات السلام، وتوفي على إثرها بسرير العمليات في المستشفى أثناء محاولة الأطباء إنقاذ حياته.