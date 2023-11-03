عقدت لجنة تقييم دراسات الجدوى المقدمة من الطلاب المنتجين والمشاركين فى مبادرة الطالب المنتج، وذلك للحصول على الدعم الممول من وزارة التضامن الاجتماعي.

وتم تشكيل اللجنة من الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، الدكتور يمنى صفوت وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد سليم مدير مركز الإستشارات المالية والمراجعة، ريهام عبد الرحمن منسق وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة عين شمس.

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وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات، وبريادة الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن، وفى إطار مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تعقد لجنة تقييم دراسات الجدوى لمبادرة الطالب المنتج لوزارة التضامن

حيث إستقبلت اللجنة عدد من المشروعات المنتجة من الطلاب المتقدمين من الكليات المختلفة ( الحقوق – الألسن – التجارة – التربية – البنات -...)، والتى شملت على مشروعات مختلفة ( المنسوجات – السجاد اليدوى – الإكسسورات والحلى – الشموع – التطريز- الشنط اليدوية – مشغولات النحاس الأحمر المقاوم للصدى – منتجات الريزين – العطور – الكروشية – المكرميات - مشروع Es Move لتوليد الطاقة الكهربائية_...) ، وجاري فرز تقيمات السادة المحكمين لاختيار وترشيح المشروعات الفائزة للحصول على الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة تتراوح من عشرة الآف إلى خمسة عشر ألفًا للمشروع الواحد .

جامعة عين شمس

الجدير بالذكر أن الوزارة والجامعة قامت بتقديم برنامج تدريبي متكامل من الورش والتدريبات المهنية في إطار المبادرة منذ شهر مايو حتى شهر أكتوبر 2023 لتأهيل الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال سلسلة متكاملة من الأنشطة والتدريبات المهنية والحرفية.