الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرار جمهوري بتعيين محمد ضياء رئيسا لجامعة عين شمس

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة رئيسًا لجامعة عين شمس.

 

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهوري بتعيين رئيس جامعة عين شمس

 

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية.

وزير التعليم العالى يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

 

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

- د. إلهامي علي عبدالعزيز ترابيس، رئيسًا لجامعة دمنهور.

- د. محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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- د. طارق مصطفى محمد غلوش نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- د. محمد حسين رفعت السركي، عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.

 

- د. منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا.

- د. أمجد جمال إبراهيم السيد، عميدًا لكلية الآداب جامعة بنها.

- د. بسيوني عبدالقادر بدوي هليل، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ.

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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