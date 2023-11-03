الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

توقيع الكشف على 450 مواطنا من مرضى العيون بدمنهور

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة بالبحيرة،فيتو

تواصلت فعاليات مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

قامت خلال مبادرة "عنيك فى عنيا"   بتوقيع الكشف الطبي على 450 مواطنا من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها اليوم بقرية الصفاصيف بمركز دمنهور، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي.

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كما تم تقديم الدواء العلاجي لـ 233 حالة وعمل 143 نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ 63 مواطنا وذلك تخفيفًا عن كاهل المرضى.

جدير بالذكر، تساهم المبادرة بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التي توفر الدعم اللازم ويتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

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البحيرة صحة مبادرة أطباء العيون مديرية

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