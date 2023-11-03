الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمي زد

الدوري المصري، استطاع اللاعب سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمي زد في المباراة التي تقام في الجولة السادسة من الدوري المصري، المباراة التي ستقام علي ستاد القاهرة.

وجاء الهدف في الدقيقة 3 من متابعة التونسي سيف الجزيري لكرة ابراهيم نداي داخل منطقة جزاء زد ليتقدم الفارس الأبيض بهدف.

وجاء تشكيل زد علي النحو التالي:

تشكيل زد

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد سمير، محمد اسماعيل، مصطفي العش، علي جمال

خط الوسط: محمد أشرف، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، محمد عاطف قطه

خط الهجوم: شادي حسين ، مصطفي زيكو

تشكيل الزمالك

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

مشوار أوسوريو مع الزمالك

خاض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 21 مباراة مع الزمالك، بواقع 16 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز و3 مباريات في كأس مصر ومباراتين في الكونفدرالية.

وحقق الزمالك تحت قيادة أوسوريو الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الزمالك 45 هدفا وتلقت شباكه 23.

مشوار الزمالك في الدوري

خاض نادي الزمالك 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز حصد خلالها 8 نقاط.

أول مواجهة كانت أمام بيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

المواجهة الثانية كانت أمام المقاولون العرب وانتهت بالتعادل 1-1.

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بينما المواجهة الثالثة كانت أمام البنك الأهلي وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

المواجهة الرابعة كانت أمام سموحة وانتهت بفوز الأبيض 5-1.

المواجهة الخامسة كانت أمام إنبي وانتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.