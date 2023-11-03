السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الزمالك يتعادل 1-1 أمام زد في الشوط الأول (صور)

الزمالك وزد، فيتو
الزمالك وزد، فيتو

الدوري المصري، انتهي الشوط الأول بين فريقي الزمالك وزد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في  المباراة التي تقام على استاد القاهرة بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. 

أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وزد 

 

 بدأ الزمالك بالضغط علي لاعبي زد ومن الجبهة اليسري استطاع ابراهيما نداي التوغل وتمرير كرة حاسمة للتونسي سيف الدين الجزيري ليترجمها بهدف للزمالك في الدقيقة 3 وتصبح النتيجة تقدم الفارس الابيض بهدف دون رد.

Advertisements

وأضاع سيف الجزيري فرصة هدف محقق في الدقيقة 23 تصدي لها علي لطفي، فيما تصدي عواد حارس الزمالك لفرصة هدف من مصطفي زيكو.

وعادل مصطفي زيكو النتيجة لصالح فريق زد في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

 

تشكيل زد 

حراسة المرمي: علي لطفي 

خط الدفاع: محمد سمير، محمد اسماعيل، مصطفي العش، علي جمال 

خط الوسط: محمد أشرف، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، محمد عاطف قطه 

خط الهجوم: شادي حسين  ، مصطفي زيكو 

 

تشكيل الزمالك 

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:  حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد  وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق  ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار"  ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

 

 

 

 

 

مشوار أوسوريو مع الزمالك 

خاض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 21 مباراة مع الزمالك، بواقع 16 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز و3 مباريات في كأس مصر ومباراتين في الكونفدرالية.

وحقق الزمالك تحت قيادة أوسوريو الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الزمالك 45 هدفا وتلقت شباكه 23.

 

 

 ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري 

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط. 

وكان فريق  الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الزمالك الدوري المصري أوسوريو مشوار أوسوريو مع الزمالك

مواد متعلقة

شادي حسين يقود تشكيل زد لمواجهة الزمالك في الدوري

سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام زد في الدوري

الأكثر قراءة

سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

استبعاد الشناوي ومعلول والشحات وأكرم توفيق من قائمة الأهلي أمام المقاولون غدا

سادس دولة تعلن سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال

عمرو أديب عن سلاح المقاطعة: فيه عمال غلابة تم الاستغناء عنهم واللي بيتأثر المواطن المصري

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري غدا

يدكِ ملطخة بالدماء، وزيرة خارجية كندا تتعرض لموقف محرج بسبب دعم الاحتلال (فيديو)

أخبار الفن اليوم: شقيق أحمد داش يحتفل بخطبته.. وتفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

أسبوع ممطر، خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

Advertisements

منوعات

المزيد

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

أنظمة سداد الطرح الجديد لشقق الإسكان

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري مساء الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة المجهولة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة والاستقرار الأسري

متى يتحقق وعد الله بالانتصار على اليهود؟ الشعراوي وابن باز وابن عثيمين يجيبون

أدعية مستحبة للمولود الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية