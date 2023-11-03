الوكرة يصعد للمركز الثاني بالفوز على قطر بهدف حمدي فتحي

الدوري القطري، حقق فريق الوكرة الفوز على قطر بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت على ستاد الجنوب في الجولة الثامنة من الدوري القطري وبهذا الفوز يصعد فريق الوكرة للمركز الثاني في جدول الترتيب.

أحداث المباراة

أحرز هدف الوكرة لاعب خط الوسط المصري حمدي فتحي في الدقيقة 37 لينتهي الشوط بهدف مقابل لاشئ، وحافظ لاعبو الوكرة علي النتيجة لتنتهي المباراة بفوز هام لفريق الوكرة يضمن لهم التواجد في المركز الثاني.

تشكيل الوكرة أمام قطر

حراسة المرمي: الخاطر

خط الدفاع: ساينسبري، الخطيب، مندس، شحاته

خط الوسط: حمدي فتحي، عبدالمقصود، منير

خط الهجوم: أسال، دالا، بن يطو

الوكرة القطري يتعاقد مع حمدي فتحي

وكان نادي الوكرة القطري قد أعلن التعاقد مع حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء تعاقد الوكرة القطري مع حمدي فتحي لاعب الأهلي مقابل ٣.٢٥ مليون دولار مع حصول الأهلي على بعض المكاسب المالية من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

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مسيرة حمدي فتحي مع كرة القدم

حمدي فتحي صاحب الـ 28 عامًا من مواليد 29 سبتمبر من عام 1994 بمحافظة البحيرة.

وبدأ حمدي فتحي في قطاع الناشئين بنادي دمنهور وهو في سن 11 واستمر 8 سنوات، قبل التصعيد للفريق الأول الذي شارك معه في دوري الدرجة الثانية، وبعدها شارك في الموسم الذي شهد صعود دمنهور للعب في الدوري الممتاز.

ولعب بقميص فريق ألعاب دمنهور في موسم 2014–2015 عندما كان الفريق يلعب في الدوري الممتاز وقدم أداءً جيدًا، وشارك في 30 مباراة بالدوري، سجل خلالهم 3 أهداف كان أحدهم في شباك النادي الأهلي، بالإضافة إلى أنه نجح في صناعة 4 أهداف.

وبعد نهاية الموسم لم ينجح فريق دمنهور في البقاء بالدوري الممتاز وهبط لدوري الدرجة الثانية لينتقل حمدي فتحي لصفوف نادي إنبي ويبدأ في موسم 2015–2016.

وفي شهر يونيو من العام 2015 انتقل حمدي فتحي لنادي إنبي لمدة خمس سنوات.

ويعتبر موسم 2015 - 2016 هو الموسم الأول له بقميص فريق إنبي ولم يكن ناجحًا بشكل كبير حيث أنه لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط: 6 مباريات في الدوري ومباراة بكأس مصر ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

وأعير إلى نادي بتروجيت لمدة موسم، رغم أن نادي إنبي كان يرفض رحيله وقتها حتى تمت الموافقة في النهاية للانتقال لبتروجيت.

وفي شهر يناير من عام 2019 انتقل حمدي فتحي لصفوف النادي الأهلي بعقد ممتد لمدة 4 سنوات ونصف قادما من صفوف إنبي.

بطولات حمدى فتحى مع الأهلى

ونجح حمدي فتحي في الحصول مع الأهلي على 12 بطولة بواقع بطولتين للدوري الممتاز وثلاث بطولات لدوري أبطال أفريقيا وبطولتين للسوبر الأفريقي ومثلهم لكأس مصر وثلاث بطولة لكأس السوبر المحلي إلى جانب الحصول مع الأهلي على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2020 بقطر و2021 بدولة الإمارات العربية المتحدة.