الدوري المصري، سموحة يتعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام علي ستاد الإسكندرية في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أحداث الشوط الأول علي النحو التالي:

أحداث الشوط الأول

وشهد الشوط الأول تقارب في المستوي من جانب الفريقين، وأضاع هجوم الفريقين فرصة هدف محقق الأولي كانت من مهاجم الاتحاد السكندري مابولولو تصدي لها الهاني سليمان بشكل جيد، وتصدي المهدي سليمان حارس سموحة لفرصة خطيرة دوكو دودو لاعب سموحة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة - هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ساليفو مورو - عمر الوحش

في الهجوم: أحمد عادل- مابولولو - بنجامين بواتينج

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – ميدو مصطفى– طارق علاء – محمود وحيد

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الوسط: لحسن دهدوه – دوكو دودو – عمرو قلاوة - حسين فيصل

الهجوم فادي فريد – محمد سعيد مكرونة

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 9 نقاط

4- المصري 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- الاتحاد 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12- الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا 4 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط