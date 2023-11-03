بيتقال إني دخلت الفن بالواسطة ومفيش حاجة أسمها نمبر وان، أبرز 6 تصريحات لأمير شاهين

تصدر الفنان أمير شاهين حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ـ وذلك بعد تصريحاته عن شقيقته الفنانة إلهام شاهين وتفاصيل حياته الفنية والشخصية، وذلك خلال لقائه قي برنامج “free time” والتي تقدمه الإعلامية يارا أحمد ونسمهار عبر شاشة “هي”.

أبرز تصريحات أمير شاهين

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز تصريحات أمير شاهين في برنامج “free time”.

1 مفيش حاجة اسمها نمبر وان في السينما أو الدراما، لأن فنانين كتير كلهم صف أول وناجحين جدا وبيعملوا إيرادات كبيرة جدا فكلمة نمبر وان هي كلمة كبيرة.

Advertisements

2 كل تصريحات إلهام شاهين بتفتح النار عليها ودايما مثيرة للجدل.

3 إلهام شاهين صريحة زيادة عن اللزوم وبتجادل معها إنها ليه قالت كده في تصريحات معينة ولكن بدعمها في كل آرائها.

4 التبرع بالأعضاء لو بقيت شرعية في مصر أنا هتبرع بأعضاء جسمي

5 أنا من أوائل الناس اللي ظهرت وكان دايما بيتقال وأنا صغير أني بشتغل علشان أختي

6 الواسطة في المجال الفني عطلتني ولكن الموهبة هي اللي خلتني أوصل للجمهور وحصلت علي جائزة أفضل ممثل شاب من مهرجان الإسكندرية.

برنامج “free time ” تقدمه الإعلامية يارا أحمد ونسمهار الصغير ويعرض علي شاشة “هي” الخميس من كل أسبوع.

ومن ناحية أخري ـ شارك الفنان أمير شاهين في مسلسل “ليه لاء” والذي عرض في وقت سابق علي “شاهد”.

"ليه لأ 2" شارك في بطولته كل من منة شلبي، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، مراد مكرم، أمير شاهين، دنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر وغيرهم، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.