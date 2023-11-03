الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

السويد تعلن مقتل عدد من مواطنيها في غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

قالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الجمعة، نقلًا عن معلومات تلقتها، إن عددًا من السويديين قُتلوا في قطاع غزة في الشهر الماضي.

مقتل عدد من مواطني السويد في غزة

وأضافت في بيان: "تلقت وزارة الخارجية المعلومات بعد السابع من أكتوبر.. القنصلية العامة للسويد في القدس تتعامل مع تلك الحالات".
 

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 9227 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفاع عدد المصابين إلى 23516.

Advertisements

عدد شهداء قطاع غزة 

وطالبت وزارة الصحة في غزة، كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى القطاع.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن إسرائيل ارتكبت 965 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة  والمستشفيات"، معلنا أن "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا و2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغا عن مفقودين، خلال 27 يوما من المحرقة الصهيونية".
وأفاد بأن "الطواقم الطبية وثقت استشهاد 135 شخصا من الكوادر الطبية و40 صحفيا و18 ضابطا من الدفاع المدني و49 من الأئمة والدعاة والوعاظ. كما تضررت أكثر من 212 ألف وحدة سكنية، و35 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة من بينها المركز الثقافي الأرثوذكسي".

توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل

وأضاف: "الاحتلال استهدف 214 مدرسة تعرضت لأضرار متفاوتة منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة. وتضرر 164 مسجدا، 54 تعرضت للهدم الكلي 110 جزئيا، عدا عن استهدافه 3 كنائس في القطاع"، مبينا أنه "بسبب منع ادخال الاحتلال للوقود فقد توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل وسيتوقف أحد مولدي مستشفى الشفاء عن العمل، بسبب نفاد الوقود، وتتخذ المستشفى إجراءات اضطرارية لإطالة أمد توفر الوقود وتوفير الكهرباء للأقسام الأكثر أهمية والتي تسهم في إنقاذ الحياة منها أقسام "العمليات، العناية المركزة، الإسعاف والطوارئ، قسم الكلى، والحضانة، والمختبر".

وقال: "ألقى الاحتلال على غزة 25 ألف طن من المتفجرات أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية والتي تقدر بـ 12 ألف طن"، مشيرا إلى أن وجود جثامين للشهداء تحت الركام ووصول بلاغات عن روائح ناجمة لتحللها ينذر بخطر انتشار الأوبئة ما يهدد مئات آلاف المواطنين".
 

25 ألف طن متفجرات وأكثر من 9 آلاف شهيد، مجازر إسرائيل في قطاع غزة (فيديوجراف)

العدوان الإسرائيلي على غزة، حزمة مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 14.5 مليار دولار لدولة الاحتلال، وبوادر انقسام داخل حزب بايدن حول إسرائيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السويد غزة عدد شهداء قطاع غزة المستشفي الاندونيسي طوفان الأقصى قطاع غزة

مواد متعلقة

العدوان الإسرائيلي على غزة، حزمة مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 14.5 مليار دولار لدولة الاحتلال، وبوادر انقسام داخل حزب بايدن حول إسرائيل

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 9227 من بينهم 3826 طفلا

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف أسرارا جديدة عن عملية طوفان الأقصى

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

الأرصاد: أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

عنده مشاكل عصبية، تفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

خبير لبناني لـ فيتو عن خطاب حسن نصر الله: قرار الحرب ليس في يد حزب الله

مفاجأة، استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة زد

البنتاجون يعلن استخدام طائرات مسيرة أمريكية في قطاع غزة

5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

Advertisements

منوعات

المزيد

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

مزايا ومكاسب تحصل عليها مصر للطيران من ضم طائرة جديدة

امرأة أسترالية تقتل 3 أشخاص بـ عش الغراب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز المركزي للتعمير

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع بيراميدز.. الأهلي ضد سيراميكا.. ليفربول أمام تولوز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة للمولود الجديد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

المزيد
الجريدة الرسمية