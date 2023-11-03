مبادرة شباب بهوية وطنية تجوب مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إدارة البرلمان والتعليم المدني، فاعليات مبادرة بشبابها "شباب بهوية وطنية" بعد أن طافت هذه المبادرة أغلب مراكز الشباب واجتمعت بالعديد من شباب مصر، وذلك بالأمس بإدارة شباب أبو حمص مركز شباب المدينة.



مبادرة شباب بهوية وطنية بمحافظة بالبحيرة، فيتو

مبادرة شباب بهوية وطنية بمحافظة بالبحيرة، فيتو

مبادرة شباب بهوية وطنية بمحافظة بالبحيرة، فيتو

وتهدف هذه المبادرة إلى إلهام الشباب وتعزيز روح الانتماء الوطني والتفاعل معهم والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، وأوجه النظر المتعددة لمستقبل مصر السياسي ودور الشباب في المشاركة السياسية وأنهم عماد الدولة المصرية وكذا حثهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والظهور بالمظهر اللائق لشبابنا حول دول العالم وتأكيد دور الشباب في الحياة السياسية المصرية.

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وتناولت المبادرة أيضًا العديد من الموضوعات منها مناقشة المشاريع القومية التي تشهدها مصر وكذا مشروع "حياة كريمة" وتأثيره القوي في قرى الريف المصري، وبشكل خاص محافظة البحيرة ومراكز شبابها، وما أحدثته المبادرة من طفرة قوية على مختلف الأصعدة، وكيفية تحويل هذه المراكز إلى مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع فئات المجتمع، بدءًا من النشء والشباب وصولًا إلى كبار السن وذوي الهمم.

مبادرة شباب بهوية وطنية بمحافظة بالبحيرة، فيتو

مبادرة شباب بهوية وطنية بمحافظة بالبحيرة، فيتو

مبادرة شباب بهوية وطنية بمحافظة بالبحيرة، فيتو

وفي هذا الصدد أشار إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجه الي تنفيذ مثل هذه اللقاءات والمبادرات التي تفيد تطوير الخدمات الشبابية بمراكز الشباب، وتصقل الفكر السياسي والثقافي وتتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية وأهدافها البناءة للدولة المصرية.

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

