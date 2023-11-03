تفاصيل شخصية عبد العزيز مخيون في بطن الحوت (فيديو)

أعلن الفنان عبد العزيز مخيون تفاصيل دوره في مسلسل "بطن الحوت" وقال: إنه يقدم دور تاجر مخدرات قعيد يجلس على كرسي متحرك.

وقال عبد العزيز مخيون خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم FM": "المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح اختارني في دور يدل على عمق النظرة بتاعته، دور غريب عليا شخصية رجل معلم بتاع مخدرات وقديم في المهنة وخطير، وفي نفس الوقت هو قعيد على كرسي متحرك".

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وأضاف: "هو راجل حياته كلها في المخدرات والصراع مع الشرطة وبيدخل في معارك واشتباكات وفي مرة من المرات أصيب وأصبح قعيد على كرسي متحرك ومع ذلك بيشتغل في مهنته اللي بيعتز بيها".

وتابع مخيون بقوله: "المسلسل كان المفروض يعرض في رمضان 2023، لكن حصل تعثر في الشغل، مؤلفه ومخرجه شاب متميز وعنده رؤية، وأخد وقت طويل علشان يقدم العمل".

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

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