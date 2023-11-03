رياضة الأقصر تختتم المؤتمر الوطني للنشء بمركز شباب طيبة العوامية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار" بناء جيل" بمركز شباب طيبةً العوامية بمحافظة الأقصر.



وتضمنت الفعاليات عددا من اللقاءات الحوارية حيث تم عقد اللقاء الحواري الأول، بمركز شباب طيبةً العوامية، والذي تناول محاور المؤتمر، رؤية مصر ٢٠٣٠، بناء الوعي ومكافحة الشائعات، إنجازات الدولة المصرية. وذلك بمشاركة ٥٠٠ عضو من مراكز الشباب.

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وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والأستاذ صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر والدكتورة إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين.



وأدار اللقاء الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان والدكتور عبد العاطي علي أحمد مدير وحدة التدريب، حول دعم الشباب وحثهم على المشاركة في الأنشطة والمبادرات التي تنمي مهاراتهم، وحث روح المواطنة، وإبعادهم عن كل الظواهر السلبية التي تحيط بالنشء والشباب في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية الوعي والإدراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب ومروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء وأعضاء الادارة والأستاذ عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر.