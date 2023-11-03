الجمعة 03 نوفمبر 2023
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سياسة

رئيس الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب راعيًا للكنيسة الأولى بأكتوبر

رئيس الإنجيلية ,
رئيس الإنجيلية , فيتو

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل تنصيب القس أمين مجدي، قسًّا شريكًا لـ الكنيسة الإنجيلية في ٦ أكتوبر، وشارك في مراسم الاحتفال الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل،رئيس مجمع القاهرة، والقس ثروت سمير، راعي كنيسة ٦ أكتوبر، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بالمجمع، والقس صموئيل عادل رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بالسنودس، والقس مجدي فؤاد عبد النور، والشيخ أسامة بولس، رئيس لجنه الشيوخ بالمجمع، كما تم تكريم شيخ الكنيسة هاني ميلاد خلال الحفل، وذلك بحضور عدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي والطائفة الإنجيلية.    

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وفي بداية كلمته عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة فرحة شعب كنيسة أكتوبر وقال: "أهنئ القس أمين على رسامته اليوم، وتنصيبه قسًّا شريكًا لكنيسة ٦ أكتوبر، كما أهنئ القس ثروت سمير، راعي الكنيسة، وجميع شعب الكنيسة في ٦ أكتوبر الحبيب".

 

الرعاية ليست خبرة كنسية فقط بل خبرة حياتية شديدة الأهمية

 

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال خطاب الحفل: "الرعاية عودة إلى المستقبل؛ يا أحبائي الرعاية ليست خبرة كنسية فقط بل خبرة حياتية شديدة الأهمية، لأنها مرتبطة بقرار ومرتبطة بالعودة، ومليئة بالتحديات والتجارب، ولا ننسى أن هدفنا من الرعاية هو العودة والعبور إلى المستقبل".

 

رئيس الإنجيلية يشارك في عرض مبادرة أزرع 

 

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاء لعرض نجاح مبادرة "ازرع" المصرية،  تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الأربعاء بمقر الهيئة الإنجيلية، وذلك بحضور السيد  Sonny Perdue  Chancellor وزير الزراعة الأمريكي الأسبق ومستشار أنظمة التعلم الجماعي بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة المصرية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وعدد القيادات وشركاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

 

وخلال فعاليات اللقاء تم عرض تأثير مبادرة ازرع على تحقيق الأمن الغذائي المصري، وعلى تحسين إنتاجية ودخل المزارع المصري، بعد نجاح المرحلة الأولى والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع و١٥٠ ألف فدان، واستكمال العمل على المرحلة الثانية للوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، حتى تحقق "ازرع" الحلم المصري الأكبر وهو الوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع، وزراعة مليون فدان قمح، بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

 

 وخلال خطاب اللقاء رحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع المشاركين، وبالسيد Sonny وزير الزراعة الأمريكي الأسبق، كما عبر رئيس الإنجيلية عن  اعتزاز الهيئة بكونها جزءًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي تأسس برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مارس 2022،  وبعضويتها في هذا الكيان، الذي تبنى خلال الأعوام القليلة الماضية مبادراتٍ تنموية كبيرة،ساهمت بشكل كبير في تحسين حياة عدة ملايين من المواطنين، في مختلف أنحاء مصر.

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رئيس الإنجيلية الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي الكنيسة الإنجيلية القس أمين مجدي

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