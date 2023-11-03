الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

المقاومة الفلسطينية تنجح في إصابة مروحية إسرائيلية وتجبرها على الهبوط

مروحية إسرائيلية،
مروحية إسرائيلية، فيتو

ذكرت  المقاومة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها رصدت هبوط طائرة مروحية لقوات الاحتلال الإسرائيلي  في موقع "صوفا" العسكري بعد قصف لحشود العدو وإصابتها إصابة مباشرة.

إصابة طائرة إسرائيلية في هجوم للمقاومة 

وأضافت المقاومة الفلسطينية في بيانها، أنها قصفت تجمعًا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب "إيرز" وموقع "صوفا" العسكري بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحديثا لعدد قتلاه والمحتجزين الموجودين لدى "حماس" في قطاع غزة، مبينا أن العدد يتغير ويتم تحديثه وفقا للمعلومات الاستخباراتية.

Advertisements

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، أن "عدد المختطفين لدى حماس انخفض إلى 241"، مبينا أن "العدد يتغير ويتم تحديثه وفقا للمعلومات الاستخبارية التي نتلقاها، وقد تتغير أكثر في المستقبل".

وأوضح "إننا نبحث في هذه المعلومات وسنعود ونفعلها مرة أخرى"، مشددا على أن "إعادة  الرهائن وتقديم أي معلومات استخباراتية عنهم هو جهد كبير بالنسبة لنا".

وأضاف: "سمح بإعلان مقتل إيتاي سعدون، قائد دبابة في الكتيبة 52 التابع للواء 401 خلال المعارك في غزة"، مبينا أن عدد قتلى الجيش ارتفع إلى 339.

ذكرت  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها  استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت في شمال بيت حانون بخمس قذائف.

المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات إسرائيلية

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن مجاهدي القسام استهدفوا دبابة صهيونية بأربع (4) قذائف (الياسين 105).

أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن إصابة جنديين في هجوم بمسيرة استهدف موقعا عسكريا بمزارع شبعا جنوبي لبنان.

txt

تساقط جنوده كالذباب على يد المقاومة الفلسطينية في غزة، معلومات عن اللواء الإسرائيلي جفعاتي

txt

المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات إسرائيلية في بيت حانون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال حماس غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

تساقط جنوده كالذباب على يد المقاومة الفلسطينية في غزة، معلومات عن اللواء الإسرائيلي جفعاتي

المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات إسرائيلية في بيت حانون

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف أسرارا جديدة عن عملية طوفان الأقصى

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

الأرصاد: أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

عنده مشاكل عصبية، تفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

مفاجأة، استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة زد

خبير لبناني لـ فيتو عن خطاب حسن نصر الله: قرار الحرب ليس في يد حزب الله

5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

بعد تأكيد تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في القاهرة، معلومات عن الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفي

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة أسترالية تقتل 3 أشخاص بـ عش الغراب

الحرب العالمية وراء تطبيق نظام التوقيت الصيفي

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز المركزي للتعمير

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع بيراميدز.. الأهلي ضد سيراميكا.. ليفربول أمام تولوز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة للمولود الجديد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

المزيد
الجريدة الرسمية