المقاومة الفلسطينية تنجح في إصابة مروحية إسرائيلية وتجبرها على الهبوط

ذكرت المقاومة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها رصدت هبوط طائرة مروحية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع "صوفا" العسكري بعد قصف لحشود العدو وإصابتها إصابة مباشرة.

إصابة طائرة إسرائيلية في هجوم للمقاومة

وأضافت المقاومة الفلسطينية في بيانها، أنها قصفت تجمعًا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب "إيرز" وموقع "صوفا" العسكري بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحديثا لعدد قتلاه والمحتجزين الموجودين لدى "حماس" في قطاع غزة، مبينا أن العدد يتغير ويتم تحديثه وفقا للمعلومات الاستخباراتية.

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وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، أن "عدد المختطفين لدى حماس انخفض إلى 241"، مبينا أن "العدد يتغير ويتم تحديثه وفقا للمعلومات الاستخبارية التي نتلقاها، وقد تتغير أكثر في المستقبل".

وأوضح "إننا نبحث في هذه المعلومات وسنعود ونفعلها مرة أخرى"، مشددا على أن "إعادة الرهائن وتقديم أي معلومات استخباراتية عنهم هو جهد كبير بالنسبة لنا".

وأضاف: "سمح بإعلان مقتل إيتاي سعدون، قائد دبابة في الكتيبة 52 التابع للواء 401 خلال المعارك في غزة"، مبينا أن عدد قتلى الجيش ارتفع إلى 339.

ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت في شمال بيت حانون بخمس قذائف.

المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات إسرائيلية

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن مجاهدي القسام استهدفوا دبابة صهيونية بأربع (4) قذائف (الياسين 105).

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن إصابة جنديين في هجوم بمسيرة استهدف موقعا عسكريا بمزارع شبعا جنوبي لبنان.