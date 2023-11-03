الجمعة 03 نوفمبر 2023
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سياسة

الهيئة الإنجيلية تعلن فتح باب الترشح لجائزة صموئيل حبيب

رئيس الإنجيلية، فيتو
رئيس الإنجيلية، فيتو

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن فتح باب التقدم لجوائز "صموئيل حبيب" لعام 2024، للتميُّز في العمل الاجتماعي، اعتبارًا من أول نوفمبر 2023. 

رسالة صموئيل حبيب

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر: "إننا مستمرون في استكمال رسالة الدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس الهيئة، والتي ما زالت تؤثِّر فينا وفي الكثير من شركائنا في المجتمع المصري، وتقديرًا لهذه الرسالة، وتشجيعًا لاستمرارها، أنشأت الهيئة هذه الجائزة عام 2000".

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وأضاف زكي "يتم منح جوائز مالية وتقديرية للفائزين من المؤسسات والجمعيات الأهلية المتميزة في العمل الاجتماعي، بجانب قيادة دينية مسيحية أو قيادة مجتمعية عامة تقدِّم نموذجًا في خدمة الجميع بدون تمييز، ممن لهم إسهام حقيقي في العمل الاجتماعي". 

ومن المقرر أن يتم تقديم واستقبال طلبات الاشتراك من خلال الصفحة الرسمية للهيئة القبطية الإنجيلية 2/ وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حتى نهاية شهر نوفمبر 2023.

ويذكر أن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب هو مؤسس ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، منذ أن أسسها عام 1950، وحتى رحيله عام 1997، كما كان يشغل منصب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقد كرمته الدولة بمنح نوط الامتياز مرتين.

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صمؤيل حبيب الهيئة الإنجيلية جائزة صموئيل حبيب الانجيلية القس أندريه زكي

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