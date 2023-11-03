شروط الحصول على منح من الجمعيات الأهلية للمشروعات البيئية وأنواعها

تسعى وزارة البيئة لتعزيز بناء شراكة إستراتيجية فعالة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، لمساندة مساعى العمل البيئى المستدام للجمعيات الأهلية فى مجتمعاتها المحلية وذلك من خلال توفير الدعم المالى، الفنى والمؤسسى، والمعرفى مع مراعاة النوع الاجتماعى بإشراك الرجال والنساء من خلال عملية تعتمد على التشبيك وتبادل الخبرات.



المهام والمسئوليات الرئيسية للجمعيات الأهلية



تحديد أولويات البرامج والمشروعات البيئية التى تتطلب مشاركة المجتمع المدنى من خلال الجمعيات الأهلية.



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وضع الخطط والبرامج الخاصة بحماية البيئة؛ من خلال عمل شراكة إستراتيجية بين الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى، وإتباع أساليب، ومبادئ المشاركة، والإدارة الرشيدة فى ذلك من أجل تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى حماية البيئة.



التنسيق مع الأطراف المعنية المختلفة داخل وزارة البيئة وخارجها فيما يتعلق بدعم وتحفيز مبادرات الجمعيات الأهلية البيئية سواء جهات حكومية، قطاع خاص أو جهات مانحة.



إعداد وتحديث قاعدة بيانات عن الجمعيات الأهلية البيئية وأنشطتها.



تصميم وتنظيم حملات التوعية البيئية العامة بمشاركة الجمعيات الأهلية.



تقديم الدعم المادى، والدعم الفنى، وبناء قدرات الجمعيات الأهلية البيئية، ومساندة المحافظات من خلال الآليات القائمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.



المساعدة تبادل الخبرات بين الجمعيات الأهلية على المستوى القومى والدولى.

متابعة وتقييم مبادرات الجمعيات الأهلية البيئية.



توثيق ونشر أفضل التجارب بغرض الاستفادة منها خلال الندوات والمؤتمرات الدورية.





المنح المقدمة من الجمعيات الأهلية



وإيمانًا من وزارة البيئة بأهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى الحفاظ على البيئة والمساهمة فى حل القضايا البيئية الملحة التى تواجه مصر فقد أخذت الإدارة العامة للجمعيات الأهلية على عاتقها مساعدة منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال البيئة حتى تشارك بفعالية فى حل تلك القضايا.

وتقدم الإدارة العامة للجمعيات الأهلية مجموعة من المنح للجمعيات العاملة فى مجال البيئة وفقًا للشروط والأحكام التى تنظم هذه المنح كما يلى:



أنواع المنح



منح عينية: أدوات نظافة، مطويات وبروشورات إرشادية



مواد تدريبية: سلسلة الحقوق البيئية ومشاركة المجتمع المدنى فى التخطيط الإستراتيجى، سلسلة تنمية قدرات التنمية البشرية لمنظمات المجتمع المدنى، سلسلة نُظم الإدارة البيئية ودور منظمات المجتمع المدنى، سلسلة نُظم الإدارة المالية والمشروعات لمنظمات المجتمع المدنى، سلسلة آليات تكامل جهود منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة، ملصقات، كابات وتيشرتات.



تقديم تدريبات بيئية متخصصة: حملات توعية بيئية، ندوات واجتماعات ومؤتمرات تعالج القضايا البيئية المختلفة، مشاركة قصص النجاح والتجارب البيئية التى تتغلب على القضايا البيئية المختلفة، تمويل مشروعات تعالج القضايا البيئية المختلفة.





شروط وأحكام تقديم المنح



وضعت الإدارة العامة للجمعيات الأهلية مجموعة من شروط القبول والاختيار لتقديم المنح المختلفة للجمعيات.



تقوم مجموعة متخصصة من موظفى الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بتقييم جميع طلبات المنح الواردة إليها وفقًا لمعايير الاختيار والقبول المنصوص عليها.



ويجب أن تكتب جميع طلبات الحصول على منح على النموذج الرسمى المعد لذلك وإرفاق المستندات المؤيدة لكافة المعلومات الواردة فى طلب الحصول على المنح.