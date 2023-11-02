الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

البيئة تعقد عددا من ندوات التوعية مع الطلاب بالمدارس فى قرى محافظة البحيرة (صور)

ندوات التوعية، فيتو
ندوات التوعية، فيتو

عقد جهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة عددا من ندوات التوعية مع الطلاب بالمدارس فى قرى محافظة البحيرة للتعريف بملوثات الهواء والتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وعقوبة ذلك.

وكان قد رصد جهاز شئون البيئة عددا من الاشتعالات فى مختلف أنحاء قرى محافظة البحيرة، وتم السيطرة عليها فى وجود أعضاء الجهاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

مخاطر الحرق المكشوف

 وأكد جهاز شئون البيئة استمرار توعية المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية، حفاظا على سلامة المواطنين مع التعريف بعقوبة الحرق المكشوف التي تصل هذا العام لمليون جنيه.

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وأوضح جهاز شئون البيئة أنه قد حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات التي تواجه جرائم مخالفة أحكامه فيما يخص الحرق المكشوف للمخلفات، وكذلك مخالفة المادة (63) التي توجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.

عقوبة الحرق المكشوف

وتنص المادة (70)  من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.


وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).


جدير بالذكر أنه قد اهتم قانون البيئة بتنظيم العديد من الأمور للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، عبر تحديد آليات التعامل مع العناصر البيئية المختلفة، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد ووجودها، والاستفادة البشرية منها، إضافة إلى سنّ عقوبات صارمة ضد كل من يضرّ البيئة.

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