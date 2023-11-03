الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط مندوب شركة أدوية بحوزة 7500 قرص مخدر اثناء صفقة بيعهم بالجيزة

ضبط مندوب شركة أدوية
ضبط مندوب شركة أدوية بحوزة 7500 قرص مخدر،فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (مندوب بإحدى شركات الأدوية، مقيم بالجيزة) وبحوزته (عدد 250 علبة تحوى 7500 قرص عقار مخدر – مبلغ مالى) وذلك أثناء عرضها للبيع بدائرة قسم شرطة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الاتجار به بالسوق السوداء، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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