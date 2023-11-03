إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية في حملة بالأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة، بقيادة العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية وبإشراف حجازي النحاس نائب رئيس المركز والمهندس أبو بكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية وصلاح الحلو رئيس قرية الزينية بحري وبمشاركة القوة الأمنية لمركز شرطة طيبة.

وتم تنفيذ حملة إزالات مكبرة لعدد 5 حالات تصنيع طوب علي أرض زراعية بقرية الزينية قبلي وقرية الزينية بحرى بإجمالي مساحة 1825 مترا مربعا.

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كما تم إزالة 7 حالات تصنيع طوب علي ارض زراعية بمدينة الزينية قبلي بمساحة 837 مترا مربعا، ليصبح إجمالي الحالات 12 حالة بإجمالي مساحة 2762 مترا.

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بحملة مكبرة لتنفيذ أعمال إزالات بناحية المدامود قبلى.

وأسفرت عن إزالة فى المهد لعدد 2 حالة تصنيع طوب على أرض زراعية بإجمالي 350 مترا تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين تم وذلك بمشاركة يوسف أحمد رئيس القرية وسامي جاد الكريم سكرتير القرية.