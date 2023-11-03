الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 1480 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

جانب من الحملة بالبحيرة،فيتو
جانب من الحملة بالبحيرة،فيتو

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الصالحية بأبوحمص، وتم الكشف خلالها على ١٤٨٠ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١١ عيادة طبية،وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (عيادتي الباطنة ٣٢٧،عيادتي الأطفال ٢١١، الجراحة ١٣٦، النساء ٩٢، تنظيم الأسرة ١٢، العظام ٢٠٥، الأسنان ٧٧، جلدية ١٣١، الأنف والأذن ١٦٩) بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع،وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

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البحيرة صحة دمنهور قافلة حملة مجانية

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