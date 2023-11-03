الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

كلوب وصلاح،فيتو
كلوب وصلاح،فيتو

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة مع الريدز.

وقال كلوب في تصريحات: محمد صلاح معنا لم أفكر في الأمر للحظة، هو معنا ويلعب بشكل جيد للغاية، بإمكان الجميع رؤية استمتاعه مع الفريق.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

محمد صلاح نافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

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وارتدى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، شارة القيادة الريدز أمام  بورنموث.

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وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح يعيش ليلة تاريخية، كونها أول مباراة يرتدي فيها شارة قيادة ليفربول منذ البداية، وذلك في ظهوره الخامس ببطولة كأس الرابطة بقميص الريدز.

وخاض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام بورنموث بكل من:

تشكيل ليفربول أمام بورنموث بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي

حارس المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو

وحصل ليفربول على بطاقة التأهل إلى تلك المرحلة من البطولة على حساب ليستر سيتي، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ32، في حين أن بورنموث تأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه ضد ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

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