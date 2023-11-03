السبت 04 نوفمبر 2023
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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد أسقف كورنثوس

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس ديونيسيوس أسقف كورنثوس.

 

قصة أسقف كورنثوس

 

في مثل هذا اليوم استشهد القديس ديونيسيوس أسقف كورنثوس ببلاد اليونان في عهد دقلديانوس ومكسيميانوس.

وقد عُذب هذا الشهيد بعذابات شديدة في سبيل الإيمان بالمسيح ورفض التبخير للأوثان، وبعد أن رأوا إصراره وتعبوا من تعذيبه، قطعوا رأسه بحد السيف ونال إكليل المجد الأبدي.

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البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن ايبارشية نجع حمادي

 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، أعضاء لجنة الإشراف على إيبارشية نجع حمادي.

وتتكون لجنة الإشراف على إيبارشية نجع حمادي من أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط.

 

وقال القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن لجنة الإشراف على إيبارشية نجع حمادي قدمت تقريرًا شاملًا عن الخدمة في إيبارشية نجع حمادي.

 

البابا تواضروس يجتمع بهيئة الأوقاف القبطية

 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، أعضاء هيئة الأوقاف القبطية.

جرى خلال اللقاء عرض ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بعمل هيئة الأوقاف القبطية.

 

الأنبا مكاري يرسم شمامسة بكنيسة العذراء أرض الجولف

 

صلى نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بمصر الجديدة.

 

وخلال القدس صلى نيافة الأنبا مكاري طقس رسامة الدارسين في مدرسة الشهيد إستفانوس للشمامسة التابعة للكنيسة ذاتها، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل)، وعددهم ٣٣ دارس، وذلك بعد اجتيازهم فترة دراسية كاملة. لينضموا بذلك إلى خورس شمامسة الكنيسة.

 

كما منح ٤ من الشمامسة من حاملي رتبة إبصالتس، رتبة أغنسطس (قارئ).

 

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها ومن بينهم أسر الشمامسة الجدد.

 

الأنبا تكلا يترأس حفل تخريج دفعتين بمعهد الرعاية

 

نظمت إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس حفلًا لخريجي الدفعتين الأخيرتين من فرع معهد الرعاية والتربية بدشنا، وكذلك الحاصلين على دبلومة تمهيدي الماچستير، في كاتدرائية الشهيد مار جرجس بدشنا، وبحضور نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا.

 

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