وزير البنية الأساسية بزامبيا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر

قام كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، بجولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر على مساحة 1500 فدان بطاقة معالجة حالية 2.5 مليون متر م٣/ يوم بمراحلها المختلفة، يرافقهم المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالوهاب حلمي، مدير المشروع، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، والاطلاع على التجربة المصرية، والاستفادة منها، وخاصةً فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض أنشطة ومشروعات معالجة الصرف الصحي.

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وفي مستهل الزيارة، رحب المهندس أحمد عبدالقادر، بوزير البنية الأساسية بدولة زامبيا، والوفد المرافق له، مؤكدًا الحرص على أهمية توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين، حيث يأتي اللقاء استجابةً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بمشاركة التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية والبنية الأساسية في نطاق عمل وزارة الإسكان، مع أشقائنا في دولة زامبيا، بل والعمل على زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام.

وخلال الزيارة، تم تقديم عرض توضيحي وافٍ عن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر، وكذا عرض فيلم تسجيلي عن مراحل تطور المشروع، بجانب الرد على استفسارات وتساؤلات الوفد الزامبي عن المشروع.

وعقب ذلك، اصطحب المهندس أحمد عبدالقادر، الوزير الزامبي والوفد المرافق له، في جولة تعريفية بمكونات محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بغرض مشاهدة مكونات المشروع، ومراحل معالجة مياه الصرف الصحي، بدءًا من دخول مياه الصرف الصحي بغرف الاستقبال والتوزيع، مرورًا بأحواض الترسيب، ثم أحواض التهوية، ثم أحواض الترويق النهائى حتى خروج السيب النهائي المعالج، وكذا التعرف على مراحل معالجة الحمأة بالمحطة، والاستفادة منها.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المحطة بطاقة 2.5 مليون م3/يوم، ومخطط تنفيذ توسعات بها للوصول إلى 3.5 مليون م3/يوم، وأنه يتم توليد طاقة كهربائية بالمحطة تغطي أكثر من 65% من احتياجات المحطة للطاقة، ومخطط زيادة تلك النسبة لتصل إلى 80% بتنفيذ المرحلة الثالثة، كما أن تجربة معالجة الحمأة بالمحطة تُعد من التجارب الناجحة محليًا، لافتًا إلى أنه تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم للمحطة لشركات قطاع خاص في إطار توجه الدولة نحو إشراكه في تنفيذ المشروعات التنموية للدولة، مشيرًا إلى أن المحطة تُعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم.

وفي ذات السياق، أشار المهندس عبدالوهاب حلمي، إلى أن المحطة توفر حاليًا حوالي 10 ملايين جنيه شهريًا من الكهرباء من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، فضلًا عن توليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.